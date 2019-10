Dura advertencia de Pichetto al kirchnerismo

El senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró hoy que “la Argentina ha evolucionado” y advirtió al kirchnerismo que tenga “cuidado con comprarse el traje azul anticipadamente”, ya que consideró que ”no es una elección matemática“ que va a trasladar al 27 de octubre el resultado de las PASO.

Además, dijo que “el ajuste ha terminado” en un eventual segundo mandato de Mauricio Macri y valoró “el esfuerzo que hizo mucha gente, especialmente la clase media”, ya que “es la única que paga: paga los planes, paga todo”.

“Esta historia no está escrita. Cuidado con comprarse el traje azul anticipadamente. No es una elección matemática que se va a trasladar al 27 de octubre con los mismos porcentuales (de las PASO). Es otra elección“, sostuvo el compañero de fórmula de Mauricio Macri en diálogo con la radio La Once Diez.

Afirmó también que “Argentina no puede seguir soportando el gasto público en materia de asistencia de planes y planeros para toda la vida” y que, si bien se trata de “una mirada personal, dijo que “el Presidente está evaluando este tema”.

Por otra parte, sostuvo que “hay que terminar con la apología de la pobreza y el hambre” y pidió abordar la problemática a través de un traslado de “la estructura social de la pobreza al mundo del trabajo”.

“Este es el paradigma, no hacer un plan del hambre como plantea Alberto Fernández”, aseveró Pichetto.

Consultado por el debate presidencial de esta noche en Santa Fe, dijo que “no es el de la profundidad que va a tener el del balotaje” ya que el sistema definido por ley ”permite que discuta alguien que sacó el 2% con otro que tiene 8 millones y medio de votos, y contra otro que sacó 10 millones”.

“Este es un debate que tiene como figuras centrales al presidente y a Alberto Fernández”, dijo Pichetto, y sentenció que “(Roberto) Lavagna sacó el 8 por ciento, no tiene ninguna posibilidad de pasar al balotaje”, por lo que “los dos candidatos más potentes tienen que discutir con candidatos que tienen mucho menos porcentual”.

Por último, dijo que “no le recomendaría nada” al Presidente ya que “no subestimo su capacidad ni su actitud”.

“El Presidente ha dado debates en la Ciudad, también en la elección suya como presidente, así que me parece un hombre preparado, que tiene formación”, cerró.