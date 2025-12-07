Uno Santa Fe | El País | mes

El 53% de la clase media tuvo que gastar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes

Un informe del Instituto Argentina Grande revela la presión sobre los deciles medios: más de la mitad desplegó estrategias para complementar ingresos

7 de diciembre 2025 · 14:57hs
El 53% de la clase media tuvo que gastar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en datos del segundo trimestre de 2025, reveló que los hogares de ingresos medios son el sector que más dificultades experimentó para cubrir sus gastos, superando a los deciles de ingresos bajos. En total, casi la mitad de los hogares argentinos tuvo que recurrir a estrategias complementarias para subsistir.

El análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC) arrojó que el 48% de los hogares tuvo que desplegar al menos una estrategia para llegar a fin de mes. No obstante, este porcentaje asciende al 53% en los hogares de ingresos medios.

La Estrategia de la Clase Media

El estudio detalla que los hogares de deciles medios se destacaron por recurrir a mecanismos financieros para complementar sus ingresos, a diferencia de los sectores bajos:

  • Ahorros y Ventas: El 35% de los hogares gastó ahorros para llegar a fin de mes. Los deciles medios gastaron más ahorros que otros sectores (40% de los hogares medios lo hizo, frente al 35% del promedio). Además, el 9% de los hogares vendió pertenencias.
  • Endeudamiento Récord: El 25% de los hogares se endeudó (con conocidos o entidades financieras) para llegar a fin de mes. El endeudamiento es la única variable que está peor que 2024, el año pico de la serie.
  • Deuda con Bancos: El 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con entidades financieras, superando al 12% de los sectores bajos. Esto ocurre en un contexto donde la morosidad de los créditos personales llegó al 9,1%, el pico más alto desde que se tiene registro.
El informe explica que esta presión sobre la clase media se debe, en parte, al cambio de precios relativos por la quita de subsidios. Los gastos en servicios (agua, gas, electricidad) representaban el 4% de un salario mediano en noviembre de 2023, pero en 2025 pasaron a representar el 11% del mismo salario.

