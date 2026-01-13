El gasto en inteligencia se incrementó en 2025 mientras que en salud, educación y obra pública se recortó

Un informe expuso el constraste entre lo asignado a inteligencia del Estado y los recortes en áreas sensibles de políticas públicas

El Gobierno aumentó el gasto en inteligencia durante 2025 , mientras recortó los fondos destinados a salud, educación, obra pública, desarrollo social y transporte , poniendo en riesgo la ejecución de programas , según expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) .

El informe del Cepa que acaba de salir analiza el cierre de la ejecución presupuestaria del año 2025 y las proyecciones para el 2026.

"Mientras programas sensibles de salud y educación registran una parálisis total (0% de ejecución), el presupuesto para inteligencia se desmarca de la motosierra con un aumento real de 52%, consolidando una caja de más de $100.000 millones gestionada principalmente vía decretos".

"Sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado"

Al desglosar la realidad de los distintos organismos públicos, puntualizó que “sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento de 52% respecto a 2023” y remarcó que “los Servicios de Deuda Pública representan 8% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria”.

En contraste, planteó: “Se observan fuertes recortes en la mayoría de las áreas de Salud, incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (–72%), hospitales nacionales con ajustes entre –20% y –42%, el Instituto Malbrán (–26%) y la Anmat (–25%)”. En este sector también detalló el Incucai presenta un aumento de 24% en su ejecución”.

En este marco, desde Cepa plantean que en el área sanitaria hay “programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (–100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (–88%), Prevención de Enfermedades Endémicas (–71%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (–1%). La única excepción positiva es Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+5%)”.

En el sector científico, el informe reveló que “los recortes son generalizados”, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (–82%), Conae (–19%), Conicet (–32%), Servicio Geológico Minero Argentino (–25%), Servicio Meteorológico Nacional (–34%) y Coneau (–8%).

Por el lado de los organismos de Seguridad Social indicó que Ansés registra un recorte de 5%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de 73%, y el Inaes de 73%. En los programas de Desarrollo Social señaló que se exhibió “una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (–100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (–90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (–52%)”.

En materia de desarrollo productivo, los recortes afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (–72%), Inta (–41%) e Inti (–41%). Los organismos vinculados a energía presentan también fuertes ajustes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica (–42%), la Autoridad Regulatoria Nuclear (–14%), el Enre (–13%) y el Enargás (–32%).

Las fuerzas federales y las fuerzas armadas, también fueron afectadas por recortes: Policía Federal (–31%), Gendarmería (–29%), Prefectura Naval (–29%), Ejército (–18%), Armada (–20%) y Fuerza Aérea (–22%).

En el área educativa, los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (–100%), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (–90%), Becas y Gestión Estudiantil (–78%), Acciones de Formación Docente (–75%), Infraestructura y Equipamiento (–37%) y Desarrollo de la Educación Superior (–29%).

En transporte y obra pública, el documento reflejó que “la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van de 74% a 100%”, en línea con la paralización que padece el sector en la gestión de Javier Milei.

Al respecto, precisó: “Los mayores retrocesos se observan en Infraestructura en Municipios (–100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (–98%), Construcción de Túneles y Puentes Grandes (–95%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (–95,2%), Desarrollo de Obra Pública (–93,5%), Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (–92%) y Rutas Seguras (–89%), mientras que la Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios registra una caída de 75%”

Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios tuvieron notorias caídas: Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (–98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (–100%), Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (–100%), transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (–92%) y a la Secretaría de Energía (–77%), y Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presenta una baja de 68%.

Motosierra para salud, educación y obra pública

Según el Cepa, mientras el gasto total del Estado cayó 29% en términos reales (comparado con 2023), la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) fue el organismo que más creció, registró un incremento de 52% en términos reales.

El presupuesto ejecutado para inteligencia durante 2025 ascendió a unos $107.000 millones de pesos. Una parte importante de estas ampliaciones (por ejemplo, una de las últimas de $26.000 millones) se destina a "Gastos Reservados", que son fondos que no requieren rendición de cuentas pública detallada.

Al analizar el panorama expuesto, desde Cepa sostuvieron que “la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria” y alertó que así se están “afectando programas clave”.

En ese sentido, alertaron que “la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante”.