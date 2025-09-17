El Gobierno derogará una resolución que impide a afiliados de prepagas disponer del excedente de sus aportes

Uno Santa Fe | El País | afiliados

17 de septiembre 2025 · 09:27hs
El Gobierno anunció este martes que derogará una norma que le impide a los afiliados a servicios de medicina prepaga disponer de los excedentes de las derivaciones de sus aportes. El Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dará de baja en los próximos días un artículo “oculto” que estaba en el anexo de la resolución 2400/2023, dictada días antes de que finalizara la gestión del expresidente Alberto Fernández.

El artículo en cuestión, el número 12, establecía que el excedente de aportes y contribuciones que hacían los trabajadores que derivaban sus aportes, tanto en forma directa como desde las obras sociales, pertenecían a las empresas y no a los afiliados. La resolución modificó el decreto 576, de 1993, que reglamentó el sistema de Obras Sociales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

De esta manera, desde el Gobierno explicaron que si un trabajador aportaba $100 por un plan que valía $80, la prepaga se quedaba con esa diferencia, cuando en realidad debería computarse a favor del afiliado.

“Gracias a este artículo, tan conveniente por supuesto para las prepagas, durante casi dos años se quedaron miles de millones de pesos que correspondían a 1.800.000 contribuyentes. Esta resolución, que se publicó 10 días antes del cambio de Gobierno, no fue otra cosa que la evidente devolución por congelar las cuotas de las prepagas en plena campaña electoral”, dijo Adorni.

Los afiliados perjudicados son empleados en relación de dependencia

En el Gobierno estiman que los principales perjudicados son empleados en relación de dependencia, y calculan que el monto retenido desde la oficialización de la resolución ronda los $180.000 millones.

Otro cambio que se instrumentará es que las prepagas deberán discriminar en la factura cuánto recibe cada persona de subsidios automáticos, para que “las empresas no tengan dudas de que ese dinero es de cada afiliado”.

La normativa que será derogada establece que “en ningún caso podrá la entidad acreditar y/o entregar total o parcialmente importes de aportes y contribuciones al afiliado”. Esto se traduce en que cuando los aportes superan el valor de la cuota, el excedente queda a disposición de la prepaga y no puede usarse como crédito a favor del usuario.

“Cuando uno cambiaba de prepaga, no disponía de ese excedente. Ahora, con la derogación de este artículo, los excedentes de los aportes y contribuciones serán de los trabajadores y ya no más de las prepagas. Los subsidios automáticos deberán estar discriminados en las facturas”, remarcó Adorni.

