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El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete

Así lo indicó el Gobierno en el Boletín Oficial, donde además se publicó la designación del secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete

30 de junio 2026 · 08:14hs
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El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete

El Gobierno formalizó este martes una serie de cambios en el gabinete nacional con la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial. El principal movimiento fue la aceptación de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la designación de Diego Santilli para ocupar ese cargo, además del nombramiento de un nuevo secretario de Comunicación y Prensa.

Mediante el Decreto 548/2026, el Poder Ejecutivo aceptó la dimisión de Adorni y le agradeció "los servicios prestados" durante su gestión. En la misma norma también oficializó la salida de Santilli del Ministerio del Interior para asumir como nuevo titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Gobierno oficializó a Santilli y al secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, según el Decreto 548/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial donde, a través de otro documento se designó al secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete.

“Acéptase la renuncia presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, se indicó en citado Decreto, tras lo cual se señaló: “Acéptase la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior”.

Tras un agradecimiento a ambos funcionarios se oficializó la designación de Santilli en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros.

En tanto, a través del Decreto 551/2026 publicado en el Boletín Oficial se le aceptó la renuncia a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En el escrito firmado por el presidente Javier Milei y por Santili se designó en reemplazo de Lanari a Fabián Horacio Fernández.

La llegada de Santilli había sido anunciada el domingo, luego de una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Horas más tarde, el mandatario confirmó la decisión a través de sus redes sociales y anticipó que el funcionario asumiría formalmente este martes.

Tras el anuncio, Milei explicó que eligió a Santilli por su experiencia política y su capacidad de gestión. Al mismo tiempo, volvió a expresar su respaldo a Adorni y aseguró que mantiene su confianza en el exfuncionario, al sostener que su salida estuvo vinculada a las amenazas que, según afirmó, recibió su familia.

El reemplazo de Lanari, Fabián Horacio Fernández

Fernández es locutor nacional y especialista en comunicación institucional. Antes de su incorporación al Gobierno desarrolló tareas en medios de comunicación y en el sector privado, donde integró el área de prensa de YPF. También trabajó en organizaciones como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (Fauppa) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Con estas designaciones, el Ejecutivo completó la reorganización de la Jefatura de Gabinete y del área de Comunicación tras la salida de Adorni y Lanari.

Por otra parte, a través de la resolución 62 se aceptó la renuncia presentada por Fernando Jorge Brom al cargo de subsecretario de Ambiente de la Secretaría de Turismo.

Gobierno Diego Santilli Boletín Oficial Manuel Adorni Gabinete
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