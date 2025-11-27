Uno Santa Fe | El País | Gobierno

El Gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

El ajuste se basó en el índice de inflación informado por el Indec. Además, establecieron los valores mínimos y máximos para todas las prestaciones.

27 de noviembre 2025 · 20:59hs
Anses formalizó los aumentos que correrán a partir de diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La medida se hizo efectiva, a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas este jueves, y responde a las actualizaciones mensuales basadas en la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), elaborado por el INDEC.

A través de la resolución 359/2025, el Gobierno actualizó el monto de los haberes de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para el período correspondiente a diciembre de 2025.

El ajuste determinado en esta oportunidad fue del 2,34% sobre los valores vigentes, en función de las variaciones del IPC registradas en octubre. De esta manera, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de $340.879,59, mientras que el haber máximo se fijará en $2.293.796,92. En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.

La resolución también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará, a partir de diciembre, en $155.936,86; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será de $272.703,67.

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el bono de $70.000, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Asignaciones familiares

Mediante la resolución 361/2025, la ANSES también ajustó los montos y los límites de ingresos de las asignaciones familiares que otorga el Estado nacional. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

