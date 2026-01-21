Uno Santa Fe | El País | Indec

El Indec difundirá hoy miércoles el nivel de actividad económica de noviembre

Indec publicará el penúltimo Estimador Mensual de Actividad Económica de 2025. En octubre creció 3,2%

21 de enero 2026 · 09:29hs
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este miércoles el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de noviembre, lo que marcará el inicio del cierre del cuarto trimestre de 2025.

El último dato de la actividad económica arrojó un alza de 3,2% en octubre, donde doce de los dieciséis sectores que conforman el Emae registraron subas.

Este indicador anticipa la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) que se da a conocer en forma trimestral.

El Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados

El Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados

En el primer trimestre (enero-marzo) el PIB creció 5,8%, seguido de 6,3% en el segundo (abril-junio) y 3,3% en el tercero (julio-septiembre). Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento de 5,2% en los primeros nueve meses del año.

La proyección de crecimiento de 2025 –que al principio de año se había calculado por encima de 5%– en las últimas semanas se recortó a 4%.

En esa línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027. A nivel regional, el país supera ampliamente la medida de Latinoamérica y el Caribe (que proyecta un avance de 2,2% en 2026 y de 2,7% en 2027).

