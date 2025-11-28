Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington

Javier Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial del 5 de diciembre. Manuel Adorni confirmó la decisión del Presidente

28 de noviembre 2025 · 08:28hs
Javier Milei no viajará a Estados Unidos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó el jueves que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC, Estados Unidos, para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni en X.

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la Fifa en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

