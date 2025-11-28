El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington Javier Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial del 5 de diciembre. Manuel Adorni confirmó la decisión del Presidente 28 de noviembre 2025 · 08:28hs

Javier Milei no viajará a Estados Unidos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó el jueves que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC, Estados Unidos, para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni en X.

El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 28, 2025 Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la Fifa en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.