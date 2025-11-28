Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Este jueves se realizó la prueba de luces del nuevo edificio del hospital en Bulevar Lehmann 2800 de Rafaela. La inauguración oficial será este viernes a las 18

En el marco de los preparativos para el acto oficial de inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela , el "más moderno de la Argentina" , este jueves el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó una prueba de luces en el nuevo edificio , en el que se invirtió más de 66.000 millones de pesos , incluyendo el equipamiento.

El nosocomio, ubicado Bulevar Lehmann 2800, cuenta con tecnología de última generación y capacidad para fortalecer la red sanitaria regional, y convertirse en un efector clave para responder a las necesidades de un territorio en crecimiento, brindando servicios de alta complejidad a más de 460.000 santafesinos.

El nuevo hospital contará con más de 170 camas

Este hospital contará con más de 170 camas, entre los servicios de Maternidad, Neonatología, Guardia Pediátrica y de Adultos, Internación general y Cuidados Críticos, tanto para adultos como para pacientes pediátricos; y tendrá el único resonador magnético nuclear del sector público en toda la región, además de un tomógrafo, un nuevo equipo de mamografía, siete ecógrafos y dos equipos de Rayos X digital directo.

La inauguración comenzará a las 18, frente al nuevo edificio ubicado en bulevar Lehmann 2800, donde se podrá acceder a los servicios del Gobierno Provincial en los stand del programa Santa Fe Acá, una feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. Desde las 19, dará inicio el acto oficial; y la jornada proseguirá con las presentación de Música para Volar y el cierre de Jorge Rojas.