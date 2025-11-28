Uno Santa Fe | Santa Fe | Hospital

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Este jueves se realizó la prueba de luces del nuevo edificio del hospital en Bulevar Lehmann 2800 de Rafaela. La inauguración oficial será este viernes a las 18

28 de noviembre 2025 · 10:32hs
El flamante hospital Jaime Ferré de Rafaela

El flamante hospital Jaime Ferré de Rafaela, de más alta complejidad de la región

En el marco de los preparativos para el acto oficial de inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela, el "más moderno de la Argentina", este jueves el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó una prueba de luces en el nuevo edificio, en el que se invirtió más de 66.000 millones de pesos, incluyendo el equipamiento.

hospital Rafaela Jaime Ferré Santa Fe Argentina

El nosocomio, ubicado Bulevar Lehmann 2800, cuenta con tecnología de última generación y capacidad para fortalecer la red sanitaria regional, y convertirse en un efector clave para responder a las necesidades de un territorio en crecimiento, brindando servicios de alta complejidad a más de 460.000 santafesinos.

El nuevo hospital contará con más de 170 camas

Este hospital contará con más de 170 camas, entre los servicios de Maternidad, Neonatología, Guardia Pediátrica y de Adultos, Internación general y Cuidados Críticos, tanto para adultos como para pacientes pediátricos; y tendrá el único resonador magnético nuclear del sector público en toda la región, además de un tomógrafo, un nuevo equipo de mamografía, siete ecógrafos y dos equipos de Rayos X digital directo.

hospital Rafaela Jaime Ferré Santa Fe Argentina 1

La inauguración comenzará a las 18, frente al nuevo edificio ubicado en bulevar Lehmann 2800, donde se podrá acceder a los servicios del Gobierno Provincial en los stand del programa Santa Fe Acá, una feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. Desde las 19, dará inicio el acto oficial; y la jornada proseguirá con las presentación de Música para Volar y el cierre de Jorge Rojas.

Hospital Rafaela Argentina Santa Fe edificio
Noticias relacionadas
nuevo puente santa fe - santo tome: ya se colocaron mas de la mitad de las pilas que sostendran al viaducto

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: ya se colocaron más de la mitad de las pilas que sostendrán al viaducto

senalizacion en guarderias nauticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

Señalización en guarderías náuticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

El Concejo aprobó el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2026

El Concejo aprobó el Presupuesto 2026: prioriza calles, limpieza e iluminación con una proyección de casi $296 mil millones

El consumo no despega y diciembre llega con bajas expectativas: las ventas navideñas más lentas que otros años en Santa Fe. Foto: archivo Diario UNO

El consumo no despega en Santa Fe y diciembre llega con bajas expectativas: las ventas navideñas más lentas que otros años

Lo último

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Último Momento
Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Ovación
Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL