Uno Santa Fe | El País | Ricardo Lorenzetti

El juez Ricardo Lorenzetti negó que Cristina Kirchner sea una presa política y advirtió sobre el autoritarismo

“No hay ninguna duda” de que no es una presa política, dijo Lorenzetti sobre la expresidenta y pidió una democracia eficaz para evitar los autoritarismos

26 de noviembre 2025 · 12:48hs
Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti, juez miembro de la Corte Suprema de Justicia

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, desestimó que la expresidenta Cristina Kirchner sea una “presa política”, explicó por qué las megacausas “fracasaron” y advirtió que cuando la democracia “no es eficaz” aparecen los autoritarismos.

Lorenzetti consideró que “es difícil decir que fue una persecución” el juicio de la Causa Vialidad que terminó con la exmandataria condenada y en prisión domiciliaria, y respondió que “no hay ninguna duda” de que no es una presa política.

“En este juicio de Vialidad pasaron entre 19 y 20 jueces y la mayoría fueron nombrados durante el kirchnerismo, es decir que nadie puso un juez para perseguir a alguien”, aseguró el magistrado, en declaraciones a la señal A24.

Ricardo Lorenzetti juez Corte Cristina Kirchner presa

Además, mencionó para fundamentar su idea que “la causa pasó por distintas instancias y por distintos jueces y no hubo ni una disidencia importante sobre el fondo de la cuestión”.

Más adelante puntualizó que “casi todas las investigaciones en las megacausas fracasaron”, y a modo de ejemplo mencionó los atentados a la embajada de Israel y a la Amia, en los cuales “se terminó enjuiciando a los jueces”, y la causa por el asesinato del exfiscal Alberto Nisman, en la que “se contaminó la escena”.

Para Lorenzetti, la Justicia tiene que enfocarse “en que no haya impunidad” y advirtió: “Hay que armar un proceso adecuado en las megacausas, porque en algunos casos hay cientos de imputados”.

“Hay que recuperar la democracia como sistema eficaz para resolver los problemas de la gente”, dijo y advirtió que si eso no se logra “llegan los autoritarismos que prometen resultados salteándose las instituciones”.

Agregó que esto cobra relevancia porque “la desigualdad ha aumentado en el mundo de manera brutal y el gran drama es la desilusión” de los ciudadanos, porque “los totalitarismos avanzan sobre eso”.

“La clase política –añadió–, está perdiendo las elecciones en todo el mundo, porque la gente no va a votar, entonces se ganan las elecciones con minorías y la dirigencia ha perdido la idea básica, que es transformar la realidad, y se sigue repitiendo un discurso sobre una realidad que ya no existe”.

Ricardo Lorenzetti subrayó: “Hay reformar las instituciones"

Lorenzetti se pronunció en favor de “reformar las instituciones para que sirvan a la población y enfocarlas como un servicio a la sociedad”, pero al mismo tiempo rechazó la necesidad de una reforma constitucional.

"Yo no tocaría la Constitución porque cada vez que lo hacemos podemos hacer un desastre. En la Constitución están los grandes lineamientos de cuál es la identidad argentina: protección del ambiente y la diversidad, la libertad de expresión, opinar sin persecución, la igualdad de oportunidades... no necesitamos cambiar la Constitución, pero sí reformar las instituciones”, subrayó.

Entre sus principales preocupaciones institucionales y sociales, mencionó “el control social” del tipo que describió George Orwell en su libro 1984.

“Hoy no me preocupan las crisis del tipo de los golpes de Estado, eso ya no pasa más, me preocupa el control social, porque somos felizmente dominados, le damos voluntariamente nuestra información a todas las redes sociales para que nos dominen”, aseveró.

Ricardo Lorenzetti juez democracia cristina kirchner presa autoritarismos
Noticias relacionadas
Más de 154.000 ampollas de fentanilo contaminado había en circulación

Fentanilo contaminado: el ministro Lugones faltará, otra vez, a la comisión de Diputados este miércoles

la argentina firmo un acuerdo de cooperacion aduanera con ee.uu.: en que consiste y por que es importante para el agro

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EE.UU.: en qué consiste y por qué es importante para el agro

Patricia Bullrich junto a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno va a crear la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

Estela de Carlotto rechazó la designación de Presti como ministro de Defensa: "Es una provocación"

Lo último

Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Último Momento
Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Unión evalúa los contratos 2025: seis jugadores quedan en duda para la próxima temporada

Unión evalúa los contratos 2025: seis jugadores quedan en duda para la próxima temporada

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Ovación
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Almagro A pegó primero en la final del Prefederal en Esperanza

Almagro A pegó primero en la final del Prefederal en Esperanza

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL