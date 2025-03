El presidente de YPF destacó la figura internacional del presidente: "Las camisetas de Messi no venden gas, Milei sí"

"Llevo camisetas de Messi, pero no venden gas, Milei sí", agregó, y siguió: "¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo le doy a un japonés, a alguien de Japón, al CEO, la de Messi, se pone contento, pero no me dice te voy a comprar dos millones más de gas cuando ve la camiseta. Pero cuando yo me siento y esa persona me empieza a hablar y me da la mano, sabe quién soy porque te googlean, pero de lo primero que me habla es de Messi, de Milei".

"Cuando me hablan de Milei, de toda la transformación que está haciendo, yo sé que me voy de la reunión vendiendo gas. Y eso es lo que ocurrió", afirmó.

milei davos 2.jpg Javier Milei gentileza

Venta de gas a Asia

A principios de este año, el ejecutivo de YPF emprendió una gira por Asia, en la que pactó acuerdos alineados con el desarrollo de la producción nacional de GNL, que involucra desde la extracción de gas en Vaca Muerta hasta su licuefacción y comercialización.

Marín también señaló la importancia de que las operaciones en Vaca Muerta se vuelvan más competitivas para que así sea más viable la producción de GNL, ya que se trata de un mercado con competidores internacionales. En ese sentido, apuntó contra algunas empresas de servicio y afirmó que deben bajar sus costos: "Hay números que dan vergüenza. Hay herramientas que son 300% más caras que en Permian (Estados Unidos)".

Mercados

En el contexto internacional actual y a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, Asia y Europa se posicionan como potenciales mercados para el GNL argentino. A nivel regional, se suma tamién la posibilidad de la exportación vía gasoductos hacia Brasil.

Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que resulta clave aprovechar esos recursos durante la ventana de tiempo que permita la transición energética. Marín afirmó en más de una ocasión que, de cara a 2031, hay potencial para exportar unos USD 15.000 millones de GNL al año y otros USD 15.000 millones de petróleo.