Escándalo $Libra: en un chat, Hayden Davis aseguró "controlar" a Milei y pagar sobornos a Karina, pero luego lo negó

Adorni afirmó que el caso $Libra "no daña al Gobierno" y subrayó: "Para nosotros no hay delito"

En el citado chat, se lee el siguiente intercambio de Davis con un interlocutor: “Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga (negro)”. De este modo, el empresario tech aseguraba tener acceso directo a la primera línea presidencial.

En el intercambio de mensajes, Davis afirmaba también tener contacto directo con Karina Milei, y que podía influir con dinero: "Le envío $$ a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero".

javier milei 2.jpg La oposición más dura y la dialoguistas coinciden en una cosa, que el presidente Milei debe dar explicaciones por la estafa de la criptomoneda que promocionó. gentileza

Sin embargo, en las últimas horas, negó tal cosa a través de un comunicado. También de acuerdo a CoinDesk, el empresario indicó que los informes que hablaban sobre sus supuestos chats están "motivados políticamente" y que no tiene ningún registro en el teléfono con afirmaciones sobre pago de sobornos.

El lanzamiento de $Libra

Davies se había reunido con el líder libertario el 30 de enero pasado en Casa Rosada. Antes, en octubre de 2024, Milei había conocido al otro eslabón de la cadena: el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, en el evento Tech Forum LATAM.

"Como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, quiero aclarar aspectos clave del lanzamiento y abordar los desarrollos recientes sobre la participación de Javier Milei y su posterior retiro de apoyo. Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram", resaltó en un comunicado y un video que publicó el sábado por la noche.

El escándalo de $LIBRA comenzó el último viernes, cuando el presidente Milei publicó un mensaje en su cuenta de X con información para acceder a la compra de la mencionada criptomoneda. El jefe de Estado indicó que se buscaba obtener fondos para financiar emprendimientos de compañías argentinas.

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, afirmó Milei en un tuit posterior. La recomendación subió rápidamente y, a las pocas horas, se desplomó.

Según estimaciones, los creadores se hicieron con 70 millones de dólares y unos 100 millones de dólares de inversores privados que apostaron por la criptomoneda. La estafa afectó a unas 40.000 billeteras cripto.

“No promocioné, difundí”

En último domingo, en una entrevista con el canal TN, Javier Milei negó haber promocionado $LIBRA y estar involucrado en el proyecto. "Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo, aunque reconoció: "Me comí un cachetazo".

En esa línea aseguró que "todos los que entraron, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Sabían muy bien lo que era el riesgo. No es que no saben de qué se trataba". El riesgo, según dijo, es "como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala" y recalcó que se trata de "un problema entre privados, el Estado no juega ningún rol".