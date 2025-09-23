Uno Santa Fe | Información General | OMS

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo, como dijo Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos asoció el consumo de esta droga durante el embarazo con trastornos del neurodesarrollo. Críticas de expertos

23 de septiembre 2025 · 14:07hs
¿Es riesgoso tomar paracetamol durante el embarazo? Trump lo ligó con el autismo

¿Es riesgoso tomar paracetamol durante el embarazo? Trump lo ligó con el autismo, los expertos dicen que no es así 

La comunidad científica internacional manifestó en los dos últimos días su oposición a la postura de Donald Trump, quien vinculó el consumo del paracetamol durante el embarazo con el autismo en los niños. Ahora, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) salieron, directamente a desmentir el anuncio del Gobierno de Estados Unidos.

“La evidencia disponible no ha encontrado ningún vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo”, destacó la EMA en un comunicado. El organismo, que regula y aprueba medicamentos, señaló que el fármaco puede usarse de forma segura durante la gestación cuando sea necesario, aunque en la dosis y frecuencia más bajas, y siempre bajo recomendación médica.

La OMS, por su parte, puntualizó que “siguen siendo inconsistentes” las posturas que relacionan al autismo en los chicos con la toma de paracetamol por parte de las embarazadas. La OMS y la EMA descartan que haya que modificar las guías clínicas y recomendaciones sobre el uso del fármaco.

Trump en guerra contra el popular analgésico

Este domingo, Trump relacionó el autismo (cada vez más frecuentemente diagnosticado) con el uso del analgésico, uno de los más consumidos en el mundo y comercializado bajo la conocida marca Tylenol, en distintos países. En consonancia con su secretario de Salud, un reconocido antivacunas, Trump ha afirmado que el paracetamol “puede asociarse con un riesgo muy elevado de autismo” y añadió “que las mujeres deben limitar su uso”.

Muchos profesionales, argentinos y de otros países, aseguran que la postura del presidente estadounidense está alejada de la evidencia científica. Trump ha llegado a afirmar que las vacunas también pueden causar este trastorno.

Este tipo de reacciones del mandatario no son infrecuentes. En otros momentos de su vida recomendó tratamientos no comprobados científicamente, como cuando durante la pandemia recomendó tomar hidroxicloroquina, un antimalárico, que no estaba indicado para el coronavirus.

trump mano moreton

¿Qué es el autismo?

De acuerdo al Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento de Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, esta condición se refiere "a una afección del neurodesarrollo definida por una serie de características del comportamiento. De acuerdo al DSM-5 (el manual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría) se presenta "con alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales, junto a otras características como comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipados, generalmente con un impacto de por vida".

Las manifestaciones "son muy variables entre individuos y a través del tiempo, acorde al crecimiento y maduración de las personas".

Según el documento, existen múltiples factores y condiciones que se asocian con mayor prevalencia de TEA tales como:

Hermano con trastorno del espectro autista

Defectos de nacimiento asociados con malformaciones del sistema nervioso central y/o disfunción, incluyendo parálisis cerebral

Edad gestacional al nacimiento menor a 35 semanas

Padres con historia de esquizofrenia/psicosis /trastornos del estado de ánimo o algún otro trastorno mental o del comportamiento

Uso de valproato (un anticonvulsivo) durante el embarazo

Discapacidad Intelectual

Encefalopatía neonatal o epiléptica, incluyendo espasmos infantiles

Malformaciones congénitas múltiples

Anomalías cromosómicas, tales como el síndrome de Down

Trastornos genéticos, tales como el síndrome de fragilidad del X

Distrofia muscular, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis

"Los síntomas generalmente se presentan en etapas tempranas del desarrollo, pero pueden no manifestarse plenamente hasta que la exigencia de la actividad cotidiana supere las capacidades de los niños y niñas, y pueden ser enmascaradas por estrategias aprendidas en años posteriores. A pesar de su despliegue temprano, esta condición puede no diagnosticarse hasta unos años más tarde", agrega el consenso nacional.

OMS autismo Donald Trump
Noticias relacionadas
Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Creo que encontramos una respuesta al autismo, aseguró este domingo el presidente Donald Trump 

Polémica mundial: Trump apunta al paracetamol como responsable del autismo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Captura del video publicado por la Shell de Crespo, Entre Ríos

Polémica por el video de una estación Shell en Entre Ríos: qué es el trend "Ahí viene la CM" que desató rechazo

Lo último

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Último Momento
VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Ovación
Roberto San Juan: El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga

Roberto San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

San Juan: El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera

San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

San Juan: No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido

San Juan: "No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido"

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock