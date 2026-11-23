La provincia registró una ocupación turística del 67% durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. La ciudad de Santa Fe tuvo un promedio de reservas hoteleras del 55%, mientras que las escapadas de cercanía y los eventos culturales y deportivos impulsaron el movimiento en distintas localidades.

En la ciudad de Santa Fe, las reservas hoteleras promediaron el 55% durante el fin de semana largo.

Santa Fe registró un importante movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional , con más de 113.000 visitantes y un impacto económico estimado en $19.177 millones . Según los datos del Observatorio Turístico Provincial, el movimiento incluyó a más de 37.000 turistas que pernoctaron en distintos destinos y alrededor de 75.000 excursionistas que realizaron visitas por el día.

La ocupación turística provincial alcanzó el 67% , en un fin de semana marcado por una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. En total, se desarrollaron más de 45 acontecimientos en distintos puntos del territorio santafesino, con una concurrencia acumulada proyectada superior a los 240.000 asistentes.

Uno de los datos destacados del relevamiento fue el protagonismo del turismo de cercanía. La cantidad de excursionistas superó ampliamente a la de turistas alojados, lo que evidenció que una parte importante del movimiento económico estuvo vinculada con personas que viajaron durante el día para participar de eventos, recorrer localidades o disfrutar de propuestas recreativas.

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Cómo fue el movimiento turístico en la ciudad de Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, las reservas hoteleras promediaron el 55% durante el fin de semana largo. El comportamiento presentó diferencias según la categoría de los establecimientos: los hoteles de cuatro estrellas registraron un 54% de reservas, los de tres estrellas un 58%, los hoteles boutique un 50% y los hostels un 59%.

Sin embargo, algunos establecimientos alcanzaron niveles considerablemente superiores, con picos de reservas del 85% y hasta del 100%.

El gasto diario estimado por turista en la capital provincial se ubicó en $346.000, considerando alojamiento, dos comidas y una actividad destacada, aunque sin incluir el combustible.

La agenda de acontecimientos fue uno de los principales motores de convocatoria. Entre las propuestas se destacó la Peña Invencible, prevista para este lunes 23 de noviembre frente a la Casa de Gobierno, además de los espectáculos de Luciano Pereyra, Rata Blanca, Karina y Baglietto y Vitale.

También se desarrollaron el 12° Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, el Festival Solidario Country Santa Fe & Rock y distintas competencias de canotaje y atletismo en el Parque del Sur. La programación incluyó, además, actividades culturales relacionadas con el aniversario del nacimiento del Brigadier Estanislao López.

Rosario y el interior provincial también impulsaron el turismo

El movimiento turístico también tuvo una fuerte presencia en Rosario, donde se programaron más de 15 propuestas con una convocatoria estimada de 52.000 asistentes.

Entre los acontecimientos destacados estuvo el espectáculo gratuito de La K’onga, además de la inauguración de la avenida Jorge Newbery, el Festi del Río y distintas presentaciones de artistas nacionales.

En el sur provincial, la actividad estuvo acompañada por eventos como Expo Rufino, la 60ª Fiesta Nacional de la Música en Wheelwright, la primera Fiesta del Patí Santafesino en Villa Constitución y la Fiesta Nacional del Oro Dulce y Provincial de la Miel en Casilda.

En tanto, Rafaela recibió el Premio Coronación del Turismo Pista y el Turismo Carretera 2000, mientras que Lehmann celebró la Fiesta Provincial de las Culturas y Colectividades.

En el norte santafesino también hubo propuestas que movilizaron visitantes. San Justo fue sede de la 12ª Fiesta de las Colectividades, Ambrosetti organizó la Fiesta de la Confraternidad Departamental y Ceres recibió el Torneo Nacional de Fútbol Ardillitas.

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Cabañas y alojamientos temporarios: los niveles de ocupación

Otro dato relevante del relevamiento estuvo relacionado con los distintos tipos de alojamiento. Los alojamientos turísticos temporarios registraron reservas equivalentes al 93,63% de su oferta, uno de los indicadores más elevados del informe.

Por su parte, los complejos de cabañas ubicados en la zona del río Paraná alcanzaron un nivel de ocupación del 50%, en un contexto condicionado por las dificultades que ocasionó la crecida del río.

En cuanto al gasto turístico, el promedio diario por persona en la provincia fue de $108.619, aunque los valores presentaron diferencias importantes según el destino, el tipo de alojamiento y las actividades realizadas.

El balance dejó en evidencia el peso de los eventos culturales, deportivos y gastronómicos para sostener el movimiento turístico en Santa Fe, especialmente a través de las escapadas cortas y las visitas de excursionistas. Un escenario en el que la cantidad de personas que se desplazaron por la provincia fue un factor central para dinamizar la actividad comercial y los servicios locales.