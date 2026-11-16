El organismo nacional difundió los valores correspondientes al décimo mes del año. Según la edad, el costo mensual para cubrir bienes, servicios y tareas de cuidado osciló entre $591.320 y $754.869.

Canasta de crianza. El INDEC publicó los valores de octubre, que oscilan entre $591.320 y $754.869.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los valores de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, un indicador que permite conocer cuánto dinero necesita mensualmente una familia para cubrir los gastos de bienes, servicios y cuidados de niños, niñas y adolescentes de hasta 12 años.

De acuerdo con el informe oficial, el costo mensual de crianza se ubicó entre los $591.320 y los $754.869 , dependiendo del tramo de edad. El monto más elevado correspondió a los chicos de entre 6 y 12 años, mientras que el menor se registró para los menores de un año.

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Cuánto costó la canasta de crianza según la edad

El relevamiento del organismo nacional estableció los siguientes valores para octubre:

Menores de 1 año: $591.320.

Niños de 1 a 3 años: $704.198.

Niños de 4 a 5 años: $600.445.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869.

Los montos reflejan las diferencias de gastos asociadas a cada etapa del desarrollo y contemplan tanto los consumos necesarios como el tiempo que demandan las tareas de cuidado.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

La medición del INDEC contempla dos componentes principales. Por un lado, calcula el costo de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de niños y adolescentes, entre ellos alimentación, vestimenta, educación, vivienda y transporte.

Por otro, incorpora el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado. Para estimarlo, el organismo toma como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas", establecida en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta manera, la canasta de crianza ofrece una referencia mensual sobre el costo económico que implica la crianza en Argentina, al incorporar no solamente los gastos materiales, sino también el trabajo de cuidado que requiere cada etapa de la infancia.