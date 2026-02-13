Los salarios acumularon cuatro meses de caída y quedaron por debajo de la inflación: cuál es el ingreso promedio en Santa Fe

Según datos del Indec, la remuneración promedio de los trabajadores privados registrados creció 28,7% en el año, la del sector público 28,9% y la de los empleados no registrados 27,5%

Los salarios registrados tuvieron un incremento de 28,8% durante 2025 y terminaron el año por debajo de la inflación, que fue de 31,5% acumulado durante todo ese período . El dato se desprende de un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que precisó que la pérdida de poder adquisitivo fue transversal a todos los sectores.

El Indec informó que en diciembre los salarios registrados mostraron una suba de 2% respecto de noviembre, por lo que también quedaron por debajo de la inflación de ese mes (2,8%).

Según los datos oficiales, el salario de los trabajadores privados registrados creció 28,7% en el año, el del sector público 28,9% y el de los empleados no registrados 27,5%. En todos los casos, los aumentos quedaron por detrás de la suba de precios acumulada a lo largo del año pasado.

El informe del Indec marca que la brecha entre salarios e inflación se profundizó especialmente en el último trimestre del año, cuando las paritarias cerradas durante los meses previos resultaron insuficientes ante la aceleración de los precios.

Por su parte, desde la Secretaría de Trabajo reconocieron que “en diciembre de 2025, la capacidad de compra de las remuneraciones promedio en el empleo formal del sector privado sufrió un retroceso, acumulando cuatro meses de reducción”.

Los datos reflejan que tanto el promedio de los sueldos formales como el de los informales está aún por debajo del nivel de noviembre de 2023: todo el universo de registrados bajó 7,1% real. En tanto, desagregando los sectores, se destaca que el público perdió 17% de poder adquisitivo, mientras que los privados cedieron 1,55%.

El índice de salarios que publica el Indec se construye a partir de la evolución de los sueldos del sector privado registrado, el sector público y el sector no registrado. Ninguno de estos segmentos logró superar o igualar la inflación anual, consolidando una tendencia de deterioro en los ingresos reales durante 2025.

La erosión del poder de compra de los salarios se registró en paralelo a la caída del empleo asalariado, dado que –según datos difundidos por el propio Ministerio de Capital Humano a partir del Sipa– entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 se perdieron alrededor de 300 mil puestos de trabajo asalariados formales.

Ranking salarial por provincias

De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Oede) del Ministerio de Capital Humano, basado en datos de septiembre de 2025, el promedio nacional de los salarios formales privados se ubicó en $1.797.893.

En el grupo de provincias con los salarios más altos se destacan fundamentalmente las patagónicas, con fuerte presencia de actividades hidrocarburíferas, mineras, energéticas o de servicios de alta productividad, aunque también con un costo de vida más alto. En primer lugar se ubica Santa Cruz, con un promedio salarial de $3.163.368, seguida por Neuquén, con $3.273.464, y Tierra del Fuego, con $2.357.892. También integran este segmento Capital Federal, con $2.148.472, Chubut, con $2.718.416, y Río Negro, donde el salario promedio alcanza los $1.917.611.

El ranking completo de ingreso promedio por provincia para el sector formal privado se ordena de la siguiente manera: