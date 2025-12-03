Uno Santa Fe | Información General | salario

El salario mínimo, vital y móvil en Argentina tendrá aumentos escalonados hasta agosto

El gobierno nacional confirmó las actualizaciones del salario después del fracaso en la negociación con las centrales sindicales

3 de diciembre 2025 · 10:17hs
No se puso de acuerdo el Consejo del Salario y el gobierno lo estipuló unilateralmente

No se puso de acuerdo el Consejo del Salario y el gobierno lo estipuló unilateralmente

Una semana después de una reunión sin acuerdo, este miércoles se fijó el nuevo salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en Argentina. La resolución del gobierno nacional incluye aumentos escalonados hasta agosto de 2026 para seguir la proyección de la inflación.

De acuerdo a la última publicación del Boletín Oficial, el piso de remuneración ascendió a 328.400 pesos desde el primero de noviembre. Por la misma vía se establecieron ajustes mensuales que siguen la pauta de la proyección de la inflación y las cifras quedaron lejos de lo que pidieron las centrales sindicales en la mesa de negociación.

salario mínimo, vital y móvil Argentina inflación proyección

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil decidió elevar el ingreso de referencia a 376.600 pesos de manera gradual. Esto implica un incremento del 14,6 por ciento en un plazo de diez meses.

Cómo aumentará el salario mínimo, vital y móvil

Según la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial, el monto se actualizará de la siguiente manera para los haberes de los siguientes períodos:

  • Noviembre de 2025: 328.400 pesos
  • Diciembre de 2025: 334.800 pesos
  • Enero de 2026: 341.000 pesos
  • Febrero de 2026: 346.800 pesos
  • Marzo de 2026: 352.400 pesos
  • Abril de 2026: 357.800 pesos
  • Mayo de 2026: 363.000 pesos
  • Junio de 2026: 367.800 pesos
  • Julio de 2026: 372.400 pesos
  • Agosto de 2026: 376.600 pesos
Salario Mínimo Vital y Móvil

El Consejo del Salario define estos valores para todos los trabajadores mensualizados. En el caso de los empleados que cobran con otro régimen, la hora para el trabajador jornalizado ascendió a 1.642 pesos y llegará a 1.883 pesos en los próximos diez meses.

La resolución firmada por la presidenta alterna del organismo, Claudia Testa, confirma que en la reunión del 26 de noviembre no hubo acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de las empresas. Dada esta situación, la funcionaria se hizo cargo del laudo en torno a los cambios pendientes desde agosto.

Cuáles son los mínimos y máximos de prestación por desempleo

El gobierno nacional confirmó que el mínimo de la prestación por desempleo aumentó a 164.200 pesos a partir de noviembre. De esta manera se produjo un ajuste de algo más del 3,3 por ciento en comparación con los valores vigentes desde julio pasado y el monto subirá a 188.300 pesos en agosto próximo.

El gobierno resolvió mantener la fórmula de cálculo establecida en septiembre de 2023, que define un piso de 50% del salario mínimo, vital y móvil. Para los trabajadores dentro o fuera de convenio laboral, el ingreso correspondiente al 75 por ciento del importe neto de la mejor remuneración de los seis meses previos al cese del contrato.

salario Argentina Inflación salario mínimo, vital y móvil proyección
Noticias relacionadas
juran los diputados nacionales electos, entre ellos 9 santafesinos, en un reconfigurado escenario favorable a milei

Juran los diputados nacionales electos, entre ellos 9 santafesinos, en un reconfigurado escenario favorable a Milei

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: por qué se celebra hoy

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

anses: calendario de pagos completo de diciembre con aumento, bonos y aguinaldo

Ansés: calendario de pagos completo de diciembre con aumento, bonos y aguinaldo

Lo último

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Último Momento
Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"