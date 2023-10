Massa dijo que va a "meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente"

“Tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que juegan al arbitraje", disparó el ministro de Economía, quien advirtió: "La vez pasada se me escapó un jefe a Uruguay, pero que vaya en cana, porque alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente con arbitrajes que generan ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”.

En una reunión en la que estaban ejecutivos de comercio, entre los que estaban Eduardo Eurnekian y el presidente de la cámara Mario Grinman, el titular del Palacio de Hacienda insistió: “Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas. Es tiempo de poner límite a los irresponsables. Y con el poder del Estado hay que poner límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio de la gente”.

En ese sentido, resaltó que no le preocupa perder la elección por eso. “Yo puedo ganar o perder la elección, eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que 'se ataca al mercado o a las libertades’. Hasta que no los vea presos, no paro”, cerró el ministro Massa.