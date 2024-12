Milei, en modo 2025: inflación, cepo y la alianza con el PRO: "Iremos juntos en todos lados o separados"

En una entrevista en la que repasó el primer año de su gestión, el presidente Javier Milei adelantó los objetivos de gobierno de cara al 2025, además de lanzar una advertencia por las elecciones legislativas: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado”.

Milei habló con la revista Forbes y reiteró que recibió “en diciembre (un país con) una inflación viajando al 54 por ciento, equivalente al 17.000 por ciento anual” y que su gestión logró bajarla “sustancialmente”. En otro pasaje, el presidente sostuvo: “Estamos arreglando el desastre que dejó el kirchnerismo de haber utilizado las tarifas en sentido político para tratar de pisar la inflación”.

“Siempre doy este ejemplo: es muy lindo ir a ver un partido de Argentina en la tribuna, pero por más que grites, la pelota no se mueve. Los goles los hace Messi. Entonces, me tuve que involucrar”, dijo Milei, para avanzar en el terreno político-partidario.

Elecciones legislativas 2025

Para el mandatario, las elecciones legislativas de 2025 serán “extremadamente importantes para marcar la velocidad de las reformas” y responsabilizó a "la política" de "empastar todo”.

Consultado sobre la chance de trazas alianzas electorales por distritos, el jefe del Ejecutivo nacional planteó: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado”.

“O vamos juntos en todo o vamos separados. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, sentenció.

La relación simbiótica con Luis Caputo

Consultado por su relación con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, Milei indicó: “Es fabulosa”.

“Tenemos un vínculo simbiótico. Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo. Estoy feliz con el equipo económico, disfruto hablando con ellos. A veces nos juntamos a cenar para discutir de Economía. Todos los que nos criticaron, erraron. Estos mandriles econochantas o econochantas mandriles o econochantas de Mandrilandia. Había un imbécil que decía que si hacíamos todo bien teníamos 300 por ciento de inflación”.

Las metas a cumplir para salir del cepo

“Este programa es mejor y mucho más consistente que la Convertibilidad porque está construido desde el equilibrio fiscal”, inició Milei sobre el futuro del plan económico e insistió en que logró estabilidad sin una hiperinflación previa, “sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas”.

Sobre este punto, remarcó: “El programa genera una inflación inducida de 2,5 por ciento mensual. En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5 por ciento mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al uno por ciento. Ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5 por ciento. Si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia y si resolvemos el problema de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo”.

“Se tienen que cumplir esas tres metas para que podamos abrir el cepo sabiendo que no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero. Ese es el eje central. Ya tenemos menos inflación que el mundo, porque sacás el crawl y estaríamos en deflación”, completó.

Asimismo, Milei aseguró que continuará “quitando regulaciones” y detalló que quedan “3.200 pendientes” a tratarse cuando el oficialismo tenga mayoría en el Congreso. “Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional. Además, vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos”, enfatizó.