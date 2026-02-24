Por tercer mes, el Índice de Confianza en el Gobierno de Javier Milei presentó una caída

El IGG en Javier Milei de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó el último febrero en 2,38 puntos, con una disminución de 0,6 por ciento respecto de enero

La percepción de confianza en el gobierno de Javier Milei tuvo la tercera caída consecutiva

La gestión de Javier Milei registró en febrero una caída en su valoración , por tercer mes consecutivo . Según los resultados difundidos por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella , el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,38 puntos , lo que representa una disminución de 0,6 por ciento respecto de enero .

Si bien la percepción es levemente más negativa, refuerza una tendencia. Más allá de este dato, el análisis interanual revela que el nivel de confianza registrado en el segundo mes de 2026 supera el de las dos administraciones anteriores en el mismo período. La medición es 2,7 por ciento superior al febrero de 2018 de Mauricio Macri, cuyo ICG fue de 2,32. Asimismo, se ubica en 59,5 por ciento por encima del registrado en febrero de 2022 por Alberto Fernández (ICG de 1,49).

Además, el informe destaca que, aunque la baja registrada en febrero es modesta, el ICG se mantiene cerca del promedio de la gestión actual (2,44 puntos) y dentro de un rango acotado de variación. Desde el inicio del mandato de Milei, el índice osciló entre un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 puntos.

El informe detalla que se registraron variaciones positivas en la percepción de Honestidad de los funcionarios (2,76 puntos; +2,6%) y Eficiencia en la administración del gasto público (2,29 puntos; +2,7%).

En cambio, retrocedieron indicadores como la Capacidad para resolver los problemas del país hasta 2,70 puntos (–4,9%) y la Evaluación general del gobierno, que cayó a 2,18 puntos.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero, y alcanzó a 1.000 personas en 37 localidades del país, con un error estándar de ±0,07.