Patricia Bullrich será ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei

La ex candidata presidencial Patricia Bullrich finalmente será la ministra de Seguridad de Javier Milei , según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza.

“Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en una entrevista con TN.

Sin embargo, en esa misma nota se mostró en contra de fusionar Seguridad y Defensa, una de las versiones que circuló en los últimos días.

Bullrich fue ministra de Seguridad del gobierno de Macri. Sobre el triunfo de Milei sostuvo que la “impresionó” la baja cantidad de voto en blanco pese a que “juega un rol importante”. “Hubo una conducción de una propuesta hacia la gente que la gente tomó”, estimó.