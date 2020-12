Por ser gay no le alquilaron un departamento

https://twitter.com/Alexis_Bianchi4/status/1334295994171871237 No me alquilaron un depto por ser trolo, ustedes bien?? pic.twitter.com/iq8jrAXLO0 — Alexis (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

Bianchi contó que, en el chat con el dueño de la casa, le avisó que iba a ir con uno de sus mejores amigos, lo que despertó la curiosidad del dueño. “¿Son gays?”, preguntó, a lo que el joven respondió afirmativamente. “No le alquilo a gays, chau”, fue la contundente respuesta de su interlocutor, quien dio una insólita explicación: “Mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”.

"Publiqué en un grupo de Facebook que buscaba departamento para pasar una semana en mardel y el señor me comenta la foto. Comenzamos a hablar en privado y ahí pasó la situación", contó Bianchi, de 19 años, a Crónica, y agregó: "Situaciones de discriminación, en la comunidad lgbtiq+ las vivimos diariamente, pero algo como esto nunca. Nunca se me negó un alquiler por mi orientación sexual".

Bianchi Joven Gay discriminado2.jpg Bianchi viralizó en redes sociales la respuesta del propietario del departamento de Mar del Plata que lo discriminó por gay.

Consultado sobre si iba a hacer la denuncia al Inadi por discriminación a una persona gay, Bianchi dijo: “Tomé la decisión de no hacerla. Esta vez no. No por el señor sino por los hijxs, viven de esto. Entiendo el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución. No odiemos, respondamos con la tolerancia que a ellos les falta”.

“Me da lástima”, confesó el muchacho, al ser consultado sobre la respuesta que le dio el dueño de la vivienda, y aseguró que, en caso de encontrarse con él cara a cara, "le diría que se eduque y que le enseñe a sus hijos a no discriminar. Siento que su comentario fue desde la ignorancia".