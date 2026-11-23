El presupuesto provincial contempla inversiones para la capital y el departamento La Capital. Entre las principales se destacan el puente ciclopeatonal sobre la laguna, la continuidad de Aristóbulo del Valle hasta Monte Vera y los fondos para terminar el nuevo enlace con Santo Tomé.

Conectividad provincial. El presupuesto 2027 contempla obras clave como el puente ciclopeatonal sobre la laguna Setúbal y la continuidad de Aristóbulo del Valle.

El Presupuesto Provincial 2027 contempla una serie de obras de infraestructura y conectividad para la ciudad de Santa Fe y las localidades del departamento La Capital. Entre los proyectos destacados figuran la construcción de un nuevo puente ciclopeatonal sobre la laguna Setúbal , la continuidad de las intervenciones en avenida Aristóbulo del Valle hasta Monte Vera, la finalización del nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé y la construcción de un acceso desde la Circunvalación Oeste a la altura de calle Mendoza.

El senador provincial por La Capital, Julio "Paco" Garibaldi, destacó las inversiones incluidas en el proyecto presupuestario y remarcó que la Provincia prevé un ahorro corriente de $2,28 billones, con el que busca financiar alrededor del 93% de la inversión en obra pública.

"Eso muestra la decisión de sostener la inversión con recursos propios, haciéndolo con mucha responsabilidad", sostuvo el legislador. Además, señaló que el desafío es mantener el equilibrio de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, avanzar con las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la provincia.

"Cada obra que se termina es un problema que se resuelve y una oportunidad que se abre para seguir creciendo. Además, genera empleo", afirmó.

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Un nuevo puente sobre la laguna Setúbal y obras en Aristóbulo del Valle

Uno de los proyectos destacados es la construcción de un nuevo puente ciclopeatonal sobre los pilares existentes en la laguna Setúbal. La estructura conectará la Costanera Oeste con el Paseo de la Laguna y formará parte de la continuidad de las intervenciones sobre el corredor costero santafesino.

La iniciativa busca mejorar la conectividad peatonal y ciclista, además de incorporar un nuevo atractivo al entorno de la laguna. "La laguna es parte de nuestra identidad y de la relación que los santafesinos tenemos con el río. Esta obra va a poner en valor uno de los patrimonios naturales más importantes de la ciudad", expresó Garibaldi.

Otra de las intervenciones previstas es la continuidad de la puesta en valor de avenida Aristóbulo del Valle, un proyecto trabajado en conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe.

El presupuesto contempla las tres etapas pendientes, con la extensión del paseo y las intervenciones necesarias para avanzar sobre el desagüe a cielo abierto que atraviesa el sector. El proyecto incluye la continuidad de las obras hasta Monte Vera y el entubamiento de distintos tramos del denominado "zanjón de la muerte", un canal pluvial asociado a numerosos accidentes viales.

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Fondos para terminar el puente Santa Fe-Santo Tomé

Entre las partidas destacadas, el presupuesto incorpora $20.000 millones destinados a la finalización del nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé. La obra ya se encuentra en ejecución y tiene un costo total estimado de $52.000 millones.

Garibaldi destacó la inclusión de los recursos para completar el enlace, considerado una demanda histórica del área metropolitana. "El nuevo puente tiene garantizados los recursos para terminarse. Es una obra largamente esperada, que va a mejorar la conexión entre las dos ciudades y la circulación de miles de personas todos los días", señaló.

El senador también remarcó la importancia de asegurar su continuidad presupuestaria y sostuvo que la finalización permitirá responder a una necesidad de quienes diariamente se trasladan entre ambas ciudades.

Por otra parte, se prevén nuevas intervenciones sobre la Circunvalación Oeste y los accesos a Santa Fe. Entre ellas figura la construcción de un nudo vial que conectará la avenida con calle Mendoza.

Según explicó el legislador, esta conexión permitirá mejorar la circulación y la vinculación entre distintos sectores de la ciudad. También podría facilitar el acceso a establecimientos sanitarios de referencia, como el Hospital de Niños y el Hospital José María Cullen, mediante un corredor sanitario más directo.

Las principales inversiones para Santa Fe y el departamento La Capital

Además de las obras de conectividad, el Presupuesto Provincial 2027 contempla partidas para infraestructura sanitaria, educativa, cultural, deportiva y energética en la capital y distintas localidades de la región.

Entre las inversiones previstas para la ciudad de Santa Fe se destacan:

Agua y saneamiento: $30.112 millones para la Planta Potabilizadora de Santa Fe, $4.589 millones para su confiabilización, $9.011 millones para la renovación de redes cloacales y $2.117 millones para redes de agua.

Educación y salud: $5.391 millones para el Instituto Almirante Brown y $2.414 millones para la renovación integral y la eficiencia energética del Hospital José María Cullen.

Ambiente, cultura y espacio público: $4.693 millones para el edificio de investigación y el Centro de Interpretación Ambiental de La Esmeralda; $1.080 millones para la segunda etapa del Museo Rosa Galisteo; $800 millones para la plaza Italia y la inclusión de la remodelación de la plaza España.

Niñez y deporte: $750 millones para el Polo de la Niñez y $800 millones para el microestadio y la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

El plan también incluye obras en otras localidades del departamento y la región costera:

Arroyo Leyes y San José del Rincón: $10.000 millones para los puentes sobre la Ruta Provincial 1, $5.800 millones para la Ruta Segura entre ambas localidades y obras de infraestructura eléctrica en Rincón.

La Costa: $9.745 millones para la segunda etapa del Acueducto de la Costa.

Recreo: $3.000 millones para la primera etapa de reparación de las rutas provinciales 2 y 5, $4.252 millones para el Complejo Penitenciario U9 y la incorporación de una nueva estación transformadora entre Recreo y Monte Vera.

Sauce Viejo: $1.744 millones para la renovación energética y las mejoras del aeropuerto.

Protección hídrica: $4.430 millones para finalizar el terraplén Garello.

De esta manera, el proyecto presupuestario reúne obras en marcha y nuevas intervenciones previstas para 2027, con inversiones destinadas a mejorar la conectividad, los servicios públicos y la infraestructura de Santa Fe y las localidades del departamento La Capital.