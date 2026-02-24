Uno Santa Fe | Santa Fe | santafesino

El testimonio de un santafesino y exjugador de Colón sobre la situación en México: "El impacto es muy grande"

Radicado hace más de 30 años en ese país, el exjugador sabalero contó cómo se vivieron los disturbios en distintos puntos del país tras el asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho

24 de febrero 2026 · 18:42hs
Incendios en distintos puntos de México tras el asesinato de El Mencho

Incendios en distintos puntos de México tras el asesinato de El Mencho

El santafesino y exdelantero de Colón Sergio Ariel Verdirame habló desde Monterrey sobre el complejo momento que atraviesa México tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes y describió el clima que se vive en distintas ciudades del país.

Radicado desde hace más de tres décadas en México, Verdirame contó que hoy divide su vida entre Monterrey y Ciudad de México por su trabajo en la Kings League, la liga creada por Gerard Piqué, donde se desempeña como entrenador desde el inicio del proyecto.

el mencho 2
El Mencho era intensamente buscado por la DEA

El Mencho era intensamente buscado por la DEA

El impacto por la muerte del “Mencho”

Consultado sobre la conmoción generada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el exjugador fue claro: “El impacto es muy grande. Llegó a ser el narco más conocido a nivel mundial y tenía un poder muy fuerte en México”.

Según relató al programa Mañana UNO (UNO 106.3), el pasado domingo se vivieron horas de tensión en varias ciudades, con incendios de camiones y ataques a comercios como represalia contra el Gobierno. “Fue un caos en distintas zonas. Monterrey no fue afectada, pero tengo amigos en otros estados que me contaron lo que estaba pasando”, señaló.

Verdirame aclaró que, de acuerdo a lo que se conoce, los ataques no estuvieron dirigidos contra comerciantes puntuales sino que fueron “más bien un mensaje al Gobierno”. También confirmó que se suspendieron actividades por prevención, incluidos partidos y clases en el estado de Jalisco.

La entrevista completa:

Monterrey y un antecedente trágico

El santafesino recordó además un episodio que marcó a Monterrey años atrás: el incendio del Casino Royale en 2011, que dejó 52 víctimas fatales. “Fue una historia muy triste para esta ciudad. Desde entonces, el tema de la seguridad siempre está presente”, remarcó.

Sin embargo, sostuvo que en lo personal nunca tuvo una mala experiencia directa en 33 años de residencia en México. “He tenido amigos que sufrieron hechos graves, pero en mi caso siempre viví tranquilo. Si no te metés en nada raro, no se meten con vos”, afirmó.

Mundial y clima social

En medio del escenario actual, México se prepara para ser sede del próximo Mundial. Jalisco, uno de los estados afectados por los hechos recientes, será escenario de partidos de relevancia internacional.

“Hoy no sé si puede peligrar el Mundial. Creo que no, pero hay que esperar cómo evolucionan las próximas semanas. Los primeros 30 días van a ser clave para ver cómo se reorganiza todo”, analizó.

Verdirame consideró que gran parte de la sociedad respalda las medidas del gobierno mexicano, hoy encabezado por Claudia Sheinbaum, aunque reconoció que “hay mucho miedo de hablar”.

verdirame
Sergio Ariel Verdirame. Exjugador de Colón.

Sergio Ariel Verdirame. Exjugador de Colón.

Presente profesional y vida en México

Más allá del contexto, el ex Colón atraviesa un presente activo en la Kings League, que ya se expandió a siete países y tendrá instancias internacionales en Arabia Saudita. Incluso reveló que recibió una oferta para trabajar allí, aunque decidió continuar en el proyecto actual.

En paralelo, junto a sus hermanos abrió un restaurante argentino en Monterrey, donde asegura que no faltan los clientes santafesinos. “México es un país que me dio muchísimo. Es hermoso y siempre me sentí bien tratado”, destacó.

A la distancia, el “Zurdo” mantiene intacto su vínculo con Santa Fe, pero dejó en claro que su vida hoy está arraigada en suelo mexicano. “Ojalá que todo esto pase rápido y la gente pueda volver a la normalidad. Este país se lo merece”, cerró.

