Renunció el secretario de Transporte y el Gobierno ya nombró a su reemplazante

El Gobierno informó que Pierrini dejó el cargo en Transporte por motivos personales y agradeció su gestión. En su lugar asumirá el arquitecto Fernando Herrmann

El Gobierno anunció este miércoles la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini , y nombró como su reemplazante al arquitecto Fernando Herrmann, de quien destacó su "sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

En un comunicado oficial, el Ministerio del Economía informó que Pierrini presentó la renuncia a su cargo por "motivos personales" . Además, destacó el agradecimiento del titular de la cartera, Luis Caputo, quien remarcó el "compromiso y la labor desarrollada por Pierrini" durante su gestión al frente de la Secretaría.

Pierrini, a su vez, había asumido en mayo de 2025 como sucesor del por entonces secretario de Transporte, Franco Mogetta.

En paralelo, se conoció que el arquitecto Fernando Herrmann será su reemplazante. Sobre el nuevo secretario, destacaron que "cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Transporte

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Máster en Administración de Empresas (Emba) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (Faup).