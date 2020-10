Santiago Cafiero: "Los argentinos que se manifestaron ayer no son «el pueblo»"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que los manifestantes que se concentraron ayer en el Obelisco y en distintos puntos del interior del país están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año". "Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Continental.