Se aplicaron 52.195 vacunas y ya se envió la segunda tanda de dosis, según Vizzotti

Durante uno de los informes semanales sobre la situación epidemiológica, Vizzotti precisó que "en los grandes aglomerados urbanos, donde se puede presentar una segunda ola, se han repartido unas 146.250 dosis" y confirmó que hasta ayer "el sistema informatizado del Ministerio de Salud registró 52.195 dosis aplicadas".

vizzotti reporte diario vacuna covid casos.jpeg

"Estamos trabajando fuertemente con las jurisdicciones, y tras una reunión en la que se analizó la situación con los jefes de programa de inmunizaciones de todas las provincias, se acordó distribuir 153.450 dosis restantes en más de 30 puntos de las 24 jurisdicciones con un sistema de seguimiento en tiempo real y monitoreo junto a personal de seguridad, por lo que llegarán esta semana", afirmó.

Sobre la vigilancia de la seguridad vacunal, la funcionaria nacional explicó que el sistema existe desde hace más de 10 años en Anmat, que reportó al 3 de enero 1.088 eventos en relación a las vacunas Covid-19, de los cuales "el 97,7 por ciento es leve, no grave, y el 92,5% está posiblemente relacionado con la vacuna Sputnik V".

"El 88 por ciento de los reportes son por fiebre, dolor muscular o reacción local, hubo siete eventos relacionado con la ansiedad de la vacunación y otros pocos por errores programáticos, pero en concreto se notificaron 1.088 eventos con 39.599 dosis aplicadas en 22 de las 24 jurisdicciones y todo fueron leves; se iniciaron entre 6 y 8 horas después de la vacunación y duraron menos de 24 horas", indicó Vizzotti.

Santa Fe espera 12 mil dosis

La Ministra de Salud Sonia Martorano, describió los próximos pasos que seguirán la Provincia en el plan de vacunación al personal sanitario de servicios críticos durante la inauguración de un nuevo espacio de vacunación en el Galpón 17.

“La vacunación se está desarrollando en toda la provincia de forma normal. Tuvimos días festivos, un fin de semana largo donde quizás hubo un poco menos vacunados, pero estamos retomando la actividad desde ayer ”, dijo la funcionaria.

En esa línea, detalló que “tenemos casi 4.000 vacunados en todo el territorio y ahora se agrega un punto más para aquellos trabajadores de la salud de efectores privados que no tienen vacunatorios en sus estructuras”.

vacunacion santa fe personal medico enero.jpeg

Consultada sobre cuándo finalizará la vacunación para personal esencial, Martorano explicó: “El personal de salud comprende 75 mil personas; tenemos 12 mil vacunas y van a venir otras 12 mil. Nos faltan 50 mil para personal de salud y otras 30 mil para agentes de seguridad. Cuando llegue ese número, sobre fines de enero, podríamos concluir con ese segmento ”.

Finalmente, la funcionaria recordó que los cuidados que demanda la pandemia deben continuar: “Estamos celebrando que llegó la vacuna en el mismo año de la pandemia, estamos vacunando en distintos puntos, llegando a esos lugares donde no hay vacunatorios, pero si no cambiamos nuestras conductas, si no nos cuidamos, no sirve”.