El Gobierno Nacional quitará subsidios a la luz, gas y garrafas en 2026: se viene un ajuste de tarifas

Se viene la “limpieza” y fin de la “segmentación de subsidios”: identificaron 2,6 millones de hogares anotados como de “bajos ingresos” que no lo justificaron

El Gobierno avanza con un cambio en el esquema de subsidios a los servicios públicos de luz y gas . Por un lado, el Poder Ejecutivo busca simplificar el esquema actual. Pero también quiere recortar el gasto destinado en estas subvenciones , lo que significará un incremento en las tarifas que pagan los hogares.

implementarán un nuevo esquema a partir de enero de 2026 para enfocarse en los hogares que más lo necesitan. Se eliminará la segmentación actual por niveles (N1, N2, N3) y se creará un sistema único de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La mayoría de la población experimentará un aumento en sus facturas, ya que se espera que unos 7,5 millones de hogares pierdan los subsidios.

Cambios principales en los subsidios para 2026

Usuarios con subsidios: serán aquellos hogares con ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a menos de $3.641.397 mensuales (aproximadamente), además de no cumplir con otros criterios de exclusión (como tener más de dos vehículos, tres o más propiedades, o embarcaciones/aeronaves de lujo).

Usuarios sin subsidios: serán los hogares con ingresos superiores a tres CBT o que cumplan con los criterios de exclusión mencionados.

Subsidio temporal de verano: se aplicará un subsidio adicional excepcional del 25% en enero para la energía y el gas, el cual se reducirá gradualmente hasta desaparecer en diciembre de 2026.

Subsidios por temporada: se focalizará el subsidio en los meses de mayor consumo. Habrá subsidios de gas en invierno (abril-septiembre) y subsidios de luz en verano. Durante el resto del año, no habrá subsidios para el gas y se reducirá el de la luz.

Las personas que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) serán migradas automáticamente, pero podrán actualizar su información.

Las tarifas tendrán nuevos valores

Las tarifas mostrarán el costo real de la energía, con un precio mayorista único de gas de $3,80 por millón de BTU y un valor monómico de electricidad estimado en $75 por megavatio-hora.

Las motivaciones del Gobierno Nacional para estas medidas

Disminución del gasto público: el objetivo del gobierno es reducir el gasto en subsidios energéticos del 0,65% del PBI en 2025 a 0,5% en 2026, lo que podría significar un ahorro de unos 1.000 millones de dólares.

Consulta pública: el nuevo esquema será sometido a una consulta pública online antes de su implementación a partir de enero.