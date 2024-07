Transformando Vidas: La historia de Olga y Ramiro Buteler en Manitos Sucias

Su conexión con Ramiro Buteler, quien apadrina el comedor junto a su grupo de colaboradores, ha sido crucial para mantener esta labor solidaria en marcha. Buteler no solo ha proporcionado apoyo material, sino que también ha inspirado a otros a unirse a esta causa.

La Historia de Olga y su Lucha Diaria

Olga relató cómo empezó su vínculo con Ramiro y su equipo, destacando la ayuda que recibe no sólo en términos de alimentos, sino también en atención médica y apoyo emocional. La historia de Olga y su comedor comunitario es un recordatorio poderoso de la importancia de la solidaridad y el compromiso social.

A pesar de enfrentar desafíos personales, Olga no ha bajado los brazos y continúa trabajando incansablemente para asegurar que aquellos en su comunidad no pasen hambre.

Conexión entre Olga y Ramiro Buteler

Además de la labor diaria de Olga, la conexión con Ramiro ha sido un pilar fundamental para el comedor "Manitos Sucias".

Olga recuerda con emoción los primeros días de este vínculo: "El comedor ha llegado a tiempos tan difíciles... Me apadrina Ramiro Buteler y un grupo de él." Ramiro no solo ofreció ayuda material, sino también cumplió un sueño especial de Olga: "Yo tenía un sueño de pintar la imagen de mi hijo... Ramiro me dijo que sí, que lo iba a pintar."

transfor 2.jpg

Este apoyo incondicional se extiende a la salud de Olga: "Gracias a Ramiro y su grupo, tengo una chica llamada Mili que me lleva al médico y no pago nada." A pesar de su enfermedad, Olga no se rinde: "Estoy muy agradecida de todos... ando enferma, con una trombosis, no bajo los brazos ni los voy a bajar."

Estas historias reflejan la verdadera esencia de la solidaridad y la capacidad humana de marcar una diferencia en la vida de los demás.

Invitación a la Colecta Solidaria de Invierno

En el marco del evento, se lanzó una invitación especial a todos los presentes y al público en general para colaborar con la campaña de colecta solidaria de invierno. Esta iniciativa busca reunir alimentos, ropa y otros insumos básicos para apoyar a las familias que asisten al comedor de Olga.

transfor 3.jpg

Tomar Conciencia y Actuar

La historia de Olga Rodríguez no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias circunstancias, sino también a actuar. Como mencionó Ramiro durante el evento, " somos multimillonarios porque nos están pasando cosas preciosas y a veces nos ahogamos en un vaso de agua". Este llamado a la acción resuena profundamente, recordándonos que siempre podemos hacer algo, por pequeño que sea, para ayudar a quienes más lo necesitan.

Para aquellos interesados en apoyar esta noble causa, pueden encontrar más información y realizar donaciones a través de la página de Instagram de Manitos Sucias.

Sobre Manitos Sucias

"Manitos Sucias" es un comedor solidario que ha estado ayudando a niños y adultos en el Barrio San Roque de Córdoba durante más de 30 años. La dedicación y el esfuerzo de Olga Rodríguez y su equipo han marcado una diferencia significativa en la vida de muchas familias, brindándoles no solo comida, sino también esperanza y comunidad.