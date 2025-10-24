Uno Santa Fe | El País | Lourdes

Tras un allanamiento, encontraron a la ex-Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue remitida por la Justicia para hacer un allanamiento por la denuncia de la madre de Lourdes por su desaparición

24 de octubre 2025 · 08:33hs
El caso sobre el paradero de Lourdes Fernández dio un giro este jueves por la noche cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en un allanamiento al edificio de Ravignani al 2100 del barrio porteño de Palermo por orden de la Justicia y en busca de la cantante de Bandana: y la encontraron allí.

Fuentes del caso dijeron que quien no se encontraba en el departamento era la pareja de la artista, Leandro Esteban García Gómez (47) pero minutos después fue detenido dentro del edificio.

Al lugar acudió personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el Same. Lo curioso del caso es que la tarde, la artista habló por videollamada con el área de Búsquedas de Personas, les dijo que estaba bien, pero que prefería no decir en dónde.

Hay que recordar que la búsqueda de Lowrdez comenzó luego de que su madre denunció que no sabía nada de su hija desde el pasado 4 de octubre y que temía por ella porque había varias denuncias previas por violencia de género contra la pareja de su hija de parte de la artista.

Lourdes ya había sido agredida con anterioridad

Es que el pasado 1 de octubre, la Policía de la Ciudad estuvo en el departamento de Palermo que la cantante compartía con su pareja, luego de que una vecina denunció una feroz pelea. Cuando llegaron los agentes, ambos admitieron que habían mantenido una discusión momentos antes y a la cantante se la vio en buen estado de salud. Al tomar conocimiento del caso y teniendo en cuenta los antecedes de conflictos previos por violencia de género, desde la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte se resolvió que García Gómez debía retirarse del domicilio durante una noche, medida que fue cumplida sin incidentes por la pareja de la artista.

Lo cierto es que el caso se precipitó anoche cuando desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 se dio la orden de allanamiento en el departamento donde vive García Gómez. Lo llevó adelante la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

“En el interior del departamento encontraron a Lourdes Fernández en un placar”, explicaron las fuentes sobre una propiedad que este jueves temprano había sido inspeccionada por la Policía de la Ciudad, pero como no había una orden de allanamiento, sino que fue García Gómez quien les permitió entrar, solo se pudo inspeccionar los lugares que el dueño de casa permitió.

Cuando las autoridades ingresaron a la propiedad y hallaron a la cantante, García Gómez no se encontraba en el edificio. Por ello, se dictó una orden de captura contra él. Minutos después, cerca de las 22, lo detuvieron bajo la sospecha que tenía a la artista privada de la libertad.

En ese contexto, en el garaje del edificio se estacionó una ambulancia con las puertas abiertas. Tal como adelantaron las fuentes del caso a este medio, el personal de emergencias había sido convocado para retirar a la cantante del edificio. Bajo un operativo que buscó resguardar la imagen de la artista.

Pasadas las 22.30, el traslado se concretó sin inconvenientes. Según reportó el móvil de América TV, de Lourdes solo llegaron a verse los pies mientras era subida al vehículo. Aunque su estado de salud aún sería desconocido, describieron que su andar presentaba dificultades y habría requerido de la asistencia de los ambulancieros.

Fuentes oficiales del caso confirmaron a este medio que la famosa fue llevada hacia el Hospital Fernández. Aunque no dieron detalles sobre el tipo de atención que requeriría, en principio, se estima que podrían realizarle un chequeo general, para evaluar cómo se encuentra de estado de salud.

Gómez García estuvo bajo custodia policial en el interior del edificio por, al menos, otros cuarenta minutos más. Cerca de las 23 comenzaron a preparar el operativo de traslado y, puntual, a las 23.15, se vio salir una camioneta blanca del garaje del edificio, donde el detenido sería llevado hacia la dependencia policial.

Minutos antes de la madrugada, el detenido fue sacado del edificio esposado y escoltado por los efectivos de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con TN, el empresario fue trasladado hacia la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en el barrio porteño de Barracas. Allí quedó detenido hasta que se defina su situación judicial.

