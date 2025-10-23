Uno Santa Fe | Información General | Bandana

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

La mujer perdió contacto con la excantante de Bandana el 4 de octubre pasado. A la policía, en su casa su expareja aseguró que ella ya no vivía allí

23 de octubre 2025 · 09:21hs
La madre de la ex-Bandana

La madre de la ex-Bandana, Lourdes Fernández no tiene novedades de la cantante desde el 4 de octubre

La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires recibió este miércoles por la noche una denuncia de la madre de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, de quien perdió el contacto el 4 de octubre último. La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Lourdes Fernández desaparecida madre Bandana 1

Personal de esa comisaría acudió al domicilio, en el barrio de Palermo, donde fue atendido un hombre que dijo que ya no era pareja de la Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Javier Sánchez Sarmiento, Secretaría 136, de Juan Pablo Strifezza ordenó una consigna en el lugar.

La madre de Lourdes Fernández radicó la denuncia

La mamá de la artista radicó una denuncia el martes por la noche en una comisaría porteña; dijo en sede policial que su hija había pasado por situaciones de violencia de género.

La madre de la cantante Lourdes Fernández, conocida sobre todo por su paso por el grupo Bandana, radicó una denuncia para que las autoridades la ayuden a dar con la artista, con la que aseguró no tener contacto desde hace tres semanas.

La mujer se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con Lourdes (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre.

La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Inmediatamente, personal de la comisaría se dirigió al domicilio de la cantante, en el mismo barrio porteño. Los agentes fueron recibidos por un hombre, que les indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

Sin embargo, las autoridades todavía no pueden encontrarla. Entonces, de momento la magistratura ordenó implantar una consigna en el lugar y se inició una averiguación de paradero.

Según pudo saber LA NACION, cuando fue a la comisaría la mamá de la ex-Bandana sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su pareja.

Publicaciones en las redes

Mientras la madre dice no saber nada de ella y no poder entrar en contacto, las redes sociales de la cantante se mantuvieron activas.

Hace 11 horas, en la cuenta oficial de Lourdes hay una historia de Instagram con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, dice sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.

El posteo agrega: “Reparar el vínculo. Es importante soi [sic] tenemos una sola vida y un solo amor”.

Después, también hace 11 horas, hay otra imagen de la cantante sonriente recostada con un gato.

En tanto, hace un día, Lourdes publicó una foto en la que se la ve con un hombre al que llama “LeanGG”, igual que en su última historia, para dedicarle feliz cumpleaños.

“¡Feliz cumple! Gracias totales", le escribió y siguió: “Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona [sic]. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad. Y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo. Muchxo [sic]. Lean GG”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Lowrdez (@lowrdez)

A fines de 2022, Lourdes había denunciado a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, por violencia de género.

Lourdes Fernández desaparecida madre Bandana

“Yo lo banqué, estuve junto a él, lo ayudé mucho. Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, contó esa vez y dijo que este hombre también la había tomado del cuello, le había “pegado piñas en todo el cuerpo”, y la había “tirado por las escaleras”.

Lourdes Fernández desaparecida madre Bandana

Asimismo, en esa época subió una historia en Instagram en la que se mostró golpeada.

Bandana Lourdes Fernández denuncia cantante madre
Noticias relacionadas
volco un camion con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

La argentina Mariana Paola Lens, de 26 años, desaparecida en España

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

el consumo masivo tuvo una caida de 3,7% en septiembre y esta en su menor nivel en el ano

El consumo masivo tuvo una caída de 3,7% en septiembre y está en su menor nivel en el año

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico de 44 años y de Córdoba, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Lo último

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Último Momento
Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Ovación
River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras