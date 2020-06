"Es absurdo cobrar todo el sueldo en los meses que no trabajé"

El defensor de Unión Claudio Corvalán analizó la situación económica atravesada por la pandemia, a la vez que reflejó su situación actual con Unión en medio de la cuarentena y el parate futbolístico. En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el Mugre se mostró comprensivo con una frase que llamó la atención.

"El torneo iba a arrancar después del invierno. La idea era esperar a ver cómo estaba todo a nivel país. Saco conjeturas y la renovación de los contratos se va a manejar entre jugador y club. Me parece absurdo que se me pague todo el sueldo durante los meses que no trabajé. Los clubes van a estar complicados y no sé si otras instituciones van a salir a buscar jugadores", arrancó diciendo.

Sobre la situación económica expresó: "Los equipos de mitad de tabla para abajo no van a tener movimientos. El fútbol de hoy no te da ventajas para parar durante mucho tiempo. Mirando a futuro uno no piensa en esas cosas. Yo si sería presidente observaría la cantidad de jugadores a contratar. No creo que un equipo del exterior vaya a ofrecer tanta plata. Hay que estar tranquilo, en lo personal que a los que se les vence el contrato quiero que se lo renueven".

Además, se refirió a una conversación con directivos tatengues para reducir los sueldos: "Hablamos con los dirigentes al principio por temas de las rebajas, para tener las cosas claras, pero ya pasó. Actualmente no hay diálogo, pero es normal por el momento de incertidumbre general. Cuando me propusieron renovar por dos años en Unión no lo dudé".

Por último, el Mugre Corvalán se refirió al director técnico que busca Unión para suceder a Leonardo Madelón: "Seguramente que después de Madelón no será lo mismo. Respecto del técnico que venga, yo no soy de elegir, pero lo único que quiero o pienso es que conozca y conduzca bien al grupo y a los jugadores".