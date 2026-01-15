Uno Santa Fe | Policiales | barrio Sur

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Un cambista informal de 40 años fue detenido este jueves acusado de haber efectuado el disparo que causó la muerte de Mauro Nicolás Gómez, durante un intento de asalto ocurrido en barrio Sur

15 de enero 2026 · 11:08hs
El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

Un hombre de 40 años, conocido en la jerga como “arbolito” por dedicarse al cambio informal de divisas, fue detenido este jueves en la ciudad de Santa Fe, acusado de haber efectuado el disparo que provocó la muerte de Mauro Nicolás Gómez durante un violento episodio ocurrido el viernes 9 de enero en barrio Sur.

La detención se concretó durante la mañana, tras un allanamiento en barrio Santa Rita, donde personal policial logró aprehender al sospechoso. En el procedimiento también se secuestró un arma de fuego, que será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue la utilizada en el hecho fatal.

Según confirmaron fuentes judiciales, la investigación permitió descartar la hipótesis inicial que vinculaba el crimen a un intento de robo a un camión repartidor de gaseosas. Con el avance de las actuaciones, la causa tomó un rumbo completamente distinto, centrado en un intento de asalto a un cambista informal.

La reconstrucción del hecho

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la fiscal María Laura Urquiza, Mauro Gómez habría participado, junto a su hermano y otros individuos, de un plan delictivo para asaltar a un cambista informal, con el objetivo de apoderarse de 6.000 dólares estadounidenses sin concretar la operación pactada.

El encuentro se habría coordinado en inmediaciones de Doctor Zavalla al 1900, hasta donde la banda llegó a bordo de dos motocicletas. Mientras algunos de los implicados permanecían en los rodados, Gómez descendió armado para concretar el robo.

Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando el cambista advirtió el intento de asalto y se defendió utilizando un arma de fuego. El enfrentamiento fue inmediato y terminó con Gómez gravemente herido, quien falleció en el lugar a causa del disparo recibido.

Tras el hecho, tanto el cambista como los restantes involucrados se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una intensa investigación judicial y policial que derivó en la detención del principal acusado.

Un imputado por el intento de robo

En paralelo, un hombre de 29 años, identificado por sus iniciales B.G.G., fue imputado por un intento de robo cometido el viernes pasado en la ciudad de Santa Fe, en el mismo hecho que terminó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes.

La imputación fue formulada por la fiscal Urquiza en una audiencia realizada este mediodía ante el juez Sergio Carraro, en los tribunales de la capital provincial. Según se expuso, el imputado actuó junto a otras personas, entre ellas Mauro Gómez, quien falleció tras recibir el disparo efectuado por la víctima del asalto.

