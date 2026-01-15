Alerta en Brasil: intoxicaciones y gastroenteritis afectan a turistas en Florianópolis

El aumento sostenido de casos de intoxicación en las playas del sur de Brasil llevó a las autoridades sanitarias a activar una alerta epidemiológica

Florianópolis, otra de las playas de Brasil donde hay casos de gastroenteritis

La temporada de vacaciones en Brasil se vio empañada por una creciente crisis sanitaria . En los últimos días, se reportó un incremento significativo en el número de casos de intoxicación y gastroenteritis, especialmente entre turistas que visitan las playas de Florianópolis.

Las guardias de salud en la región se encuentran actualmente colapsadas, incapaces de hacer frente a la afluencia de personas que buscan atención médica por síntomas gastrointestinales.

playas Brasil gastroenteritis Camboriú turistas

Vacaciones con náuseas y fiebre

El brote afecta principalmente a quienes vacacionan en Florianópolis y se manifiesta con náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Estos malestares obligaron a muchos turistas a interrumpir sus vacaciones, pasando parte de su descanso en hospitales o centros médicos en lugar de disfrutar de las playas brasileñas.

Las guardias están llenas de turistas por gastroenteritis y diversas afecciones con náuseas, vómitos, diarrea, fiebre.

La calidad del agua, bajo la lupa

Los especialistas en salud relacionaron el aumento de estos casos con la calidad del agua en la región. Aunque muchos turistas toman precauciones como consumir agua embotellada incluso para tareas básicas como cepillarse los dientes, el riesgo también reside en el agua del mar donde se bañan diariamente.

“El problema también se da cuando te bañas en las playas”, advirtieron los expertos, destacando que la exposición no se limita únicamente a alimentos o bebidas contaminadas.

Las autoridades emitieron una advertencia oficial

El nuevo brote revivió la preocupación entre las autoridades sanitarias de Florianópolis, quienes emitieron advertencias formales a los turistas que planean visitar la zona. “El número de intoxicaciones en Brasil ha aumentado, un nuevo brote revive una alerta a los turistas, las autoridades sanitarias hacen la advertencia correspondiente”, sostuvo Valeria Sampedro.

La situación actual mantiene colapsadas las guardias de salud por la alta demanda de atención médica, mientras los vacacionistas continúan llegando a las playas sin conocer los riesgos que enfrentan al exponerse tanto al agua potable como al mar.

El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina indicó que, de los 259 puntos monitoreados, solo 174 son aptas para el baño.

En medio de la temporada de verano, el Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) dio a conocer en el habitual informe que de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño. En Florianópolis, uno de los lugares más elegidos por los argentinos, se informó que se analizaron 88 sectores y que solo 58 pueden ser concurridas sin problemas.

El mapa interactivo del IMA, que se actualiza a diario, destaca que la zona más afectada por la bacteria Escherichia coli son las playas de Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis, por lo que las autoridades solicitan extremar cuidados y no bañarse en esas aguas.

“No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 o 48 horas después de lluvias intensas, ni en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales. Durante y después de las lluvias, el agua que fluye por las calles puede arrastrar residuos, sedimentos y otros contaminantes, que terminan llegando al mar y afectando la calidad del agua para el baño”, indica el reporte.

En el informe se remarca que estas condiciones pueden aumentar la presencia de bacterias y microorganismos, lo que supone riesgos para la salud como irritaciones cutáneas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales.

Los expertos informan que los síntomas comunes de la gastroenteritis incluyen diarrea, náuseas y vómitos, dolor o calambres abdominales y, a veces, fiebre baja o escalofríos.