Torneo Clausura Femenino: Alma Juniors forzó un desempate en la serie final

Alma Juniors (1) forzó un desempate en la serie final para conocer el campeón del Torneo Clausura, al batir como local a República del Oeste (1) por 39 a 36.
Alma Juniors le ganó a República del oeste por 39-36 y habrá tercer y definitorio partido para definir al campeón del Torneo Clausura Femenino.
Por Ovación
El tercer partido se jugará el viernes 5 de diciembre, a las 21.30, en el Malvinas Argentinas.
Síntesis de Alma Juniors y República del Oeste
ALMA JUNIORS 39: Malena Baum 10, Jazmín Mottier 2, Ximena Casse 5, Sofía Descalzo 4, Sabrina Mottier 10 (FI) Catalina Huber 0, Virginia Ruiz 2, Julia Gaggiamo 0, Mía Andereggen 5, Milagros Muller 0, Magdalena Brega 0. DT: Sebastián Gaztambide.
REPÚBLICA 36: Julia García 0, Irina Aballay 6, Martina Spies 0, Camila Folmer 0, Maite Orbelli 8 (FI) Joaquina Bonneau 13, Cintia Ramos 0, Brisa Gigena 2, Sol Tosetto 0, Martina Orbelli 2, Emilia Brodsky 1, Juana Alliot 4. DT: Carlos Baldi.
Parciales: 15-6, 24-20 y 33-29.
Árbitros: Silvio Guzmán, Valentina Rodríguez y Juan Ghirimoldi.
Cancha: Enzo Scocco.
Fuente: ASB