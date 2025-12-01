Uno Santa Fe | Santa Fe | segmentación

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

El esquema elimina los niveles N1, N2 y N3 y aplica un único criterio de ingreso y patrimonio. La asistencia se limitará a consumos esenciales y el resto se pagará a precio pleno. “Un sector de la clase media quedará afuera”, explicó el ingeniero José Stella

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

1 de diciembre 2025 · 11:23hs
Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

El Gobierno nacional implementará desde enero un nuevo esquema de subsidios energéticos que alcanzará a la electricidad, el gas y las garrafas. El sistema reemplazará el actual modelo de segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y pasará a dividir a los hogares en dos categorías: con subsidio y sin subsidio.

Para comprender los alcances de este cambio, el ingeniero José Stella, docente universitario y especialista en energía, analizó los detalles del nuevo régimen en diálogo con UNO 106.3.

Quiénes seguirán recibiendo el subsidio

El criterio de inclusión será más restrictivo que el actual. Solo podrán acceder los hogares cuyos ingresos totales no superen las tres canastas básicas, lo que hoy equivale a unos $3.641.000 para un hogar tipo.

“Se baja el tope de ingresos: antes el límite era tres canastas y media. Con esta reducción, un sector de la clase media quedará fuera del subsidio”, explicó Stella.

Además, aun con ingresos dentro del rango, quedarán excluidos quienes cumplan alguno de estos criterios:

-Compra reciente de un auto de más de $2 millones.

-Titularidad de más de un inmueble.

-Compra de dólares en los últimos meses.

Todo esto será verificado automáticamente por bases de datos oficiales, tal como funciona hoy el RASE.

Qué se subsidiará en electricidad

El nuevo esquema establece límites de consumo subsidiado según la estación del año:

-Verano (diciembre, enero y febrero): 300 kWh mensuales.

-Invierno (mayo a agosto): 300 kWh mensuales.

-Meses templados (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre): 150 kWh mensuales.

El Estado subsidiará solo el 50% del precio de la energía para esos bloques de consumo. Todo lo que supere esos topes se pagará a precio pleno. “El excedente va sin subsidio. Por eso es clave la eficiencia energética para no disparar la factura”, remarcó Stella.

Qué se subsidiará en gas

El esquema del gas es más complejo y depende de la categoría de consumo residencial (R1 a R34). Sin embargo, el principio general es claro:

-El subsidio se aplicará únicamente entre mayo y septiembre, cuando se consume gas para calefacción.

-Se subsidiará el 50% del precio estabilizado del metro cúbico.

-El resto del año o los consumos que excedan esos topes pagarán tarifa plena.

Según el especialista, en 2026 seguirá habiendo importación de gas para abastecer el invierno, lo que encarece los precios de referencia.

Embed - MAÑANA UNO - JOSE STELLA - DOCENTE DE LA UTN

Jubilados, pensionados y electrodependientes

Las tarifas sociales para sectores vulnerables continuarán bajo esquemas provinciales. En Santa Fe, la EPE mantendrá un cuadro diferencial para consumos básicos.

También seguirá la tarifa para electrodependientes, quienes necesitan energía para equipos médicos domiciliarios.

Advertencia: las nuevas tarifas se conocerán recién en enero

Stella advirtió que los nuevos cuadros tarifarios de la EPE —ya con el esquema nacional incorporado— podrían publicarse recién a mediados de enero.

“Vamos a consumir energía para climatizar antes de conocer la tarifa. Cuando llegue la factura nos podemos asustar. Lo recomendable es ser muy cuidadosos desde ahora con el uso de electricidad”, sostuvo.

El especialista recordó que el objetivo central del Gobierno es reducir el gasto en subsidios, que representa una parte significativa del déficit fiscal. Por eso se unifican programas, se eliminan categorías y se reducen los montos asistidos.

Stella adelantó que el tema “volverá a ponerse en agenda cuando empiece el año y se conozcan los nuevos valores finales”.

• LEER MÁS: Verónica Geese dejó la Secretaría de Energía de Santa Fe y sus funciones serán absorbidas por Energías Renovables

segmentación subsidios Energía
Noticias relacionadas
Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía

Verónica Geese dejó la Secretaría de Energía de Santa Fe y sus funciones serán absorbidas por Energías Renovables

Radar fue ubicado en las últimas semanas entre las localidades de La Guardia y Colastiné Sur sobre ruta 168

El radar de la ruta 168 redujo casi un 65% la cantidad de vehículos que circulaban por encima del límite de velocidad

Vacunación: dónde recibir las dosis contra la gripe y la neumonía esta semana

Continúa la campaña itinerante de vacunación en Santa Fe

El lugar de La Diseña Santa Fe, en los andenes de la Estación Belgrano

La Diseña Edición Verano podrá visitarse del 13 al 22 de diciembre en la Estación Belgrano

Lo último

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Último Momento
¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Ovación
Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"