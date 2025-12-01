Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing buscará hacer valer su jerarquía ante Tigre en Avellaneda

Racing será local de Tigre, desde las 21.15, en el Cilindro de Avellaneda, en busca de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

1 de diciembre 2025 · 07:58hs
Racing y Tigre definirán este lunes su lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025, en un cruce directo pensando en la clasificación directa a la Copa Libertadores.

En caso de vencer a su rival, tanto Racing como Tigre pueden enfrentar a Boca o Argentinos Juniors en semifinales, quienes se medirán esta tarde en La Bombonera.

El partido se disputará este lunes 1 de noviembre a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje principal de Andrés Merlos, con Pablo Dóvalo a cargo del VAR y la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. Además, la Agencia Noticias Argentinas hará una cobertura en vivo.

Gustavo Costas dio señales claras en la práctica del viernes: repetiría a los once que eliminaron a River con el gol agónico de Gastón Martirena y en esta decisión se impuso la lógica ya que el equipo mostró solidez, superioridad y carácter en el partido más exigente del ciclo.

Los futbolistas con molestias no trabajaron a la par y se perfilan para quedar afuera del once, mientras que Bruno Zuculini asoma como opción de banco, todavía afectado por un problema en el sóleo.

Por otro lado, el colombiano Duván Vergara continúa entre algodones tras un traumatismo en el tobillo derecho y Tomás Conechny aparece como alternativa para ocupar el sector izquierdo.

En defensa, Facundo Mura sigue diferenciado y Martirena conservaría su lugar, fortalecido por su actuación ante el Millonario, mientras que Santiago Sosa volverá a utilizar máscara protectora.

Dentro de los lesionados, Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez continúan descartados por distintas lesiones, mientras que Matías Zaracho podría reaparecer entre los suplentes.

Tigre llegará al cruce impulsado por su gente tras un entrenamiento abierto que reunió hinchas, familias y medios partidarios. Diego Dabove y Joaquín Laso remarcaron que el duelo es “otra final más”, conscientes de que el "Matador" ya eliminó a Lanús, reciente campeón de la Sudamericana.

La "Academia" intentará cortar una racha adversa: perdió los dos partidos del año frente a Tigre, tanto en Victoria como en el Cilindro. El antecedente más reciente dejó huella: caída 2-1 en agosto, penal cobrado por VAR y expulsión de Costas tras su fuerte protesta.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Sebastián Medina, Blas Armoa; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Pablo Dóvalo.

Hora: 21. TV: ESPN Premium y TNT Sports.

