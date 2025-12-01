Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Docentes universitarios de la UNL inician una semana de paro que afecta mesas de examen

La medida, convocada por CONADU Histórica y respaldada por ADUL, se enmarca en el reclamo salarial y presupuestario que mantiene en conflicto al sistema universitario nacional.

1 de diciembre 2025 · 11:23hs
Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

La docencia universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de instituciones de todo el país comenzó este lunes una semana completa de paro, en el marco del conflicto salarial y presupuestario que el sector mantiene con el Gobierno nacional y que aún no tiene resolución. La medida, impulsada por Conadu Histórica y acompañada por ADUL a nivel local, impactará de lleno en el cierre del ciclo académico, especialmente en las mesas de exámenes programadas para estos días.

Sin reprogramaciones obligatorias y con derecho a huelga garantizado

Desde el gremio docente explicaron que el paro universitario “no implica reprogramaciones” automáticas y que cada cátedra deberá definir internamente cómo proceder. Señalaron, además, que debe garantizarse plenamente el derecho a huelga de quienes decidan adherir y que no puede exigirse la toma de exámenes ni la realización de actividades evaluativas durante la medida de fuerza.

Las autoridades de la UNL informaron que las facultades permanecerán abiertas para quienes no adhieran. Sin embargo, desde ADUL aclararon que esta disposición “no modifica el alcance del paro ni su afectación directa sobre la actividad académica”.

“Nos preparamos para un paro de largo aliento que afecta los exámenes, y eso exige acuerdos de cátedra. Allí donde no sea posible, debe respetarse la adhesión”, expresó el sindicato.

Reclamo nacional y llamado a la solidaridad

El conflicto atraviesa a todas las universidades nacionales, con reclamos que incluyen mejoras salariales, refuerzo presupuestario y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde ADUL afirmaron que “las razones las sabemos todos” y destacaron como eje central la “solidaridad entre compañeras y compañeros”.

A la vez, remarcaron que la medida “no es contra los estudiantes” y que el diálogo con ellos se mantiene abierto. “Su movilización exigiendo al Gobierno nacional que resuelva el conflicto y cumpla de manera urgente la ley es fundamental”, señalaron.

Para el gremio, el escenario actual obliga a profundizar la protesta: “El tiempo de fortalecer nuestra posición es ahora. Vamos al paro”, concluye el comunicado difundido.

• LEER MÁS: Docentes universitarios y un nuevo paro: "El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país"

