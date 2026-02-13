Uno Santa Fe | Unión | Unión

Un obligado Unión necesita reaccionar ante un herido San Lorenzo

Unión recibirá a San Lorenzo en el 15 de Abril con la obligación de ganar para enderezar su rumbo, tras un pálido arranque del Torneo Apertura.

13 de febrero 2026 · 07:59hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes desde las 22.15, cuando reciba a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón necesita una reacción futbolística y anímica para no perder terreno en la tabla y empezar a consolidar su identidad en el campeonato.

El partido será arbitrado por Ariel Penel, con Hernán Mastrángelo en el VAR, y se podrá ver por TNT Sports Premium.

Un arranque que obliga a reaccionar para Unión

El Tatengue suma apenas cuatro puntos en el certamen, producto de una victoria ante Gimnasia de Mendoza, un empate frente a Platense y derrotas contra Lanús y Central Córdoba. Un inicio que lo dejó décimo en la Zona A y que encendió las primeras señales de alerta.

Más allá de que la tabla todavía muestra paridad, en Unión saben que dejar puntos en casa puede costar caro en la lucha por los puestos de clasificación. Por eso, el cruce ante un grande aparece como el escenario ideal para dar un golpe de efecto.

Madelón mete mano en el equipo

Para este compromiso, Leonardo Madelón realizará dos variantes. La primera será obligada: Juan Pablo Ludueña ingresará en la zaga en lugar del lesionado Valentín Fascendini. La segunda modificación será táctica, con el ingreso de Franco Fragapane por Bruno Pittón.

Ese movimiento provocará que Mateo Del Blanco retroceda al lateral izquierdo, buscando mayor equilibrio defensivo y salida clara desde el fondo. La intención del DT es recuperar solidez atrás y, a partir de allí, potenciar el juego de sus mediocampistas y delanteros.

Unión Platense Franco Fragapane
Franco Fragapane, uno de los jugadores m&aacute;s resistidos de Uni&oacute;n, volver&aacute; a ser titular ante San Lorenzo.

Franco Fragapane, uno de los jugadores más resistidos de Unión, volverá a ser titular ante San Lorenzo.

En ofensiva, la dupla Cristian Tarragona–Marcelo Estigarribia asoma como la principal carta para lastimar a una defensa que también llega con dudas.

San Lorenzo, un grande herido enfrente

San Lorenzo aterriza en Santa Fe golpeado por la derrota en el clásico ante Huracán. El equipo dirigido por Damián Ayude necesita sumar para no salir de la zona de playoffs y presentará variantes en todas sus líneas.

Se espera un Ciclón con esquema 4-3-3, mayor agresividad por las bandas y cambios en defensa, en busca de recuperar solidez y profundidad.

Para Unión, el desafío es claro: hacerse fuerte en el 15 de Abril, recuperar confianza y volver a prenderse en la pelea. El torneo recién empieza, pero el margen es corto y la exigencia alta.

Ante su gente y frente a un rival de peso, el Tatengue tiene la chance perfecta para levantar cabeza y demostrar que está listo para competir de igual a igual en la Zona A.

Posibles formaciones de Unión y San Lorenzo

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Gregorio Rodríguez. DT: Damián Ayude.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Hora: 22:15.

Televisa: TNT Sports.

Unión San Lorenzo Apertura
