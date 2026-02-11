Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

El anuncio oficial será este miércoles. Los Palmeras pasará a estar liderada por su hijo, Marcos, quien hasta ahora estaba al frente de Los Palmae

El histórico acordeonista y fundador de la emblemática banda santafesina Los Palmeras, Marcos Camino , comunicará este miércoles el fin de su carrera sobre los escenarios. Su hijo, también llamado Marcos, integrante de "Los Palmae", tomará las riendas de la agrupación más importante de la cumbia nacional.

Marcos Camino, el rostro y el acordeón detrás del éxito global de Los Palmeras, pondrá fin a una trayectoria de más de medio siglo. Según pudo confirmar LT10, el músico anunciará formalmente su retiro este miércoles, marcando el cierre de una era para la cumbia santafesina y la música popular argentina.

Marcos Camino llevó su acordeón a escenarios internacionales

Camino no solo es el líder fundador del grupo, sino una figura central en la identidad cultural de la provincia. Su labor llevó el sonido del acordeón santafesino a escenarios internacionales, logrando hitos inéditos para el género, como la actuación en la final de la Copa Sudamericana en 2019 o colaboraciones con artistas de renombre mundial.

El anuncio llega después de un período de fuertes tensiones internas y exposición pública, derivadas de la salida de Rubén "Cacho" Deicas, el histórico cantante de la formación.

Lejos de significar el fin de "Los Palmeras", el retiro de Camino garantiza la continuidad del apellido y el estilo. En los últimos años, el músico impulsó con fuerza la creación de "Los Palmae", una agrupación conformada por los hijos de los integrantes originales.

Precisamente, será su hijo quien asuma el desafío de liderar a la banda de cumbia más importante del país. Este traspaso de mando asegura la vigencia del proyecto musical que Camino supo construir y sostener durante 53 años, transformando un ritmo regional en un fenómeno cultural sin fronteras.