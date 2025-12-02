Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño" Durante el mes de diciembre, el poeta y periodista santafesino hará escalas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y Haedo. 2 de diciembre 2025 · 13:28hs

gentileza Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Leonardo Pez realizará una gira por la provincia de Buenos Aires en el marco de la presentación de Bicho sin dueño. Durante el mes de diciembre, el poeta y periodista santafesino hará escalas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y Haedo.

Tapa Bicho sin dueño (Ilustración Virginia Abrigo).jpg Bichos sin dueño, el cuarto libro de Leo Pez. El arte de tapa y las ilustraciones fueron realizadas por la artista visual Virginia Abrigo gentileza El lunes 8, desde las 17, Pez llegará a La Libre (Chacabuco 917, CABA) para una conversación con el poeta José Villa, quien lo acompañó en el proceso de corrección de la obra. El martes 10, a partir de las 19, los poemas del litoral surcarán las diagonales platenses hasta aterrizar en Rayuela (Plaza Italia 187, La Plata), con la moderación de la periodista Ana de la Torre. Finalmente, el domingo 14, Bicho sin dueño será parte de una celebración popular como la Feria cultural de Haedo, que tendrá lugar desde las 16 frente al local de Yatay libros (Perito Moreno 92, Haedo). En todas las actividades mencionadas la entrada es libre y gratuita.

leo Rocío Truchet.jpg Leonardo Pez es comunicador y docente Rocío Truchet Leonardo Pez nació en Santa Fe, Argentina, en 1986. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, ejerce el periodismo cultural y la docencia en los niveles secundario y universitario. Escribió los libros "Querés un mate? Diálogos e-pistolares" (UNL, 2012), "Bursinia" (Corteza, 2014), "Ricardo" (La Gota, 2015) y "Bicho sin dueño" (Lubieta, 2024). En 2010, ganó el Primer Premio en Poesía en los certámenes “José Cibils” (ASDE) y “Hugo Mandón” (SADE Santa Fe); en 2022, fue distinguido en el Festival “Poesía Ya!” (Ministerio de Cultura de la Nación). Ha sido traducido al inglés y al italiano. Desde 2021 es jurado de los Premios Gardel e integró el equipo de selección de la Bienal de Arte Joven de la UNL 2024 en la categoría “Letras”. Creador, junto a su hermano Guillermo, del programa de radio “Peces en el Aire”, actualmente escribe para El Litoral e Indie Hoy, y participa en diversos programas de Radio Nacional Santa Fe. Cada martes deja su huella narrativa en bichoredactor.substack.com. Tiene una página web con sus producciones periodísticas: leonardopez.com.ar.