Uno Santa Fe | Escenario | Buenos Aires

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Durante el mes de diciembre, el poeta y periodista santafesino hará escalas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y Haedo.

2 de diciembre 2025 · 13:28hs
Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

gentileza

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Leonardo Pez realizará una gira por la provincia de Buenos Aires en el marco de la presentación de Bicho sin dueño. Durante el mes de diciembre, el poeta y periodista santafesino hará escalas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y Haedo.

Tapa Bicho sin dueño (Ilustración Virginia Abrigo).jpg
Bichos sin dueño, el cuarto libro de Leo Pez. El arte de tapa y las ilustraciones fueron realizadas por la artista visual Virginia Abrigo

Bichos sin dueño, el cuarto libro de Leo Pez. El arte de tapa y las ilustraciones fueron realizadas por la artista visual Virginia Abrigo

El lunes 8, desde las 17, Pez llegará a La Libre (Chacabuco 917, CABA) para una conversación con el poeta José Villa, quien lo acompañó en el proceso de corrección de la obra. El martes 10, a partir de las 19, los poemas del litoral surcarán las diagonales platenses hasta aterrizar en Rayuela (Plaza Italia 187, La Plata), con la moderación de la periodista Ana de la Torre. Finalmente, el domingo 14, Bicho sin dueño será parte de una celebración popular como la Feria cultural de Haedo, que tendrá lugar desde las 16 frente al local de Yatay libros (Perito Moreno 92, Haedo). En todas las actividades mencionadas la entrada es libre y gratuita.

leo Rocío Truchet.jpg
Leonardo Pez es comunicador y docente

Leonardo Pez es comunicador y docente

Leonardo Pez nació en Santa Fe, Argentina, en 1986. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, ejerce el periodismo cultural y la docencia en los niveles secundario y universitario. Escribió los libros "Querés un mate? Diálogos e-pistolares" (UNL, 2012), "Bursinia" (Corteza, 2014), "Ricardo" (La Gota, 2015) y "Bicho sin dueño" (Lubieta, 2024). En 2010, ganó el Primer Premio en Poesía en los certámenes “José Cibils” (ASDE) y “Hugo Mandón” (SADE Santa Fe); en 2022, fue distinguido en el Festival “Poesía Ya!” (Ministerio de Cultura de la Nación). Ha sido traducido al inglés y al italiano. Desde 2021 es jurado de los Premios Gardel e integró el equipo de selección de la Bienal de Arte Joven de la UNL 2024 en la categoría “Letras”. Creador, junto a su hermano Guillermo, del programa de radio “Peces en el Aire”, actualmente escribe para El Litoral e Indie Hoy, y participa en diversos programas de Radio Nacional Santa Fe. Cada martes deja su huella narrativa en bichoredactor.substack.com. Tiene una página web con sus producciones periodísticas: leonardopez.com.ar.

Buenos Aires gira libro santafesino
Noticias relacionadas
pablo agustin llega a santa fe con criado por lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Cacho Deicas en la televisión

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Lo último

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Último Momento
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Ovación
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"