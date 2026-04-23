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En Inglaterra se prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Reino Unido adoptó una de las medidas antitabaco más estrictas del mundo. El proyecto de ley propende a una generación libre de humo en Inglaterra

23 de abril 2026 · 10:56hs
Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

El Parlamento de Reino Unido (Inglaterra) aprobó un proyecto de ley que pondrá los cigarrillos fuera del alcance de las generaciones futuras. “El fin del tabaquismo y del daño devastador que causa ya no es incierto: es inevitable”, declaró Hazel Cheeseman, directora ejecutiva de Action on Smoking and Health, tras una campaña de décadas a favor de la legislación.

Los niños nacidos después del 31 de diciembre de 2008 tendrán prohibido comprar cigarrillos para siempre, en virtud del proyecto de ley sobre tabaco y vapeadores.

La legislación (que todavía debe pasar por la formalidad de la aprobación del rey Carlos III antes de entrar en vigor) también permitirá al gobierno regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluidos los sabores y el empaquetado.

Actualmente es ilegal vender cigarrillos, productos de tabaco o vapeadores a menores de 18 años. Pero la mayoría de los jóvenes de hoy enfrentará una prohibición de toda la vida ya que la edad mínima para comprar cigarrillos aumenta cada año.

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La primera generación libre de humo

La aprobación otorga al Reino Unido una de las medidas antitabaco más estrictas del mundo. La ley es similar a una aprobada en Nueva Zelanda en 2022, pero que luego fue derogada por un gobierno posterior.

El número de personas que fuman en Gran Bretaña ha disminuido en dos tercios desde la década de 1970, pero unas 6,4 millones de personas –o alrededor de 13 % de la población– todavía fuman, según cifras oficiales.

El tabaquismo causa unas 80.000 muertes al año en el Reino Unido y sigue siendo la principal causa prevenible de muerte, discapacidad y mala salud, dicen expertos.

“Los niños del Reino Unido formarán parte de la primera generación libre de humo, protegida de una vida de adicción y daño”, indicó el secretario de Salud, Wes Streeting.

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