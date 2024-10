El grafiti como medio para contar historias en los videojuegos: 5 de los mejores artistas del grafiti en los videojuegos

El grafiti: una herramienta útil para los creadores de mundos

Los grafitis existen en cualquier lugar donde haya gente, ya sea en el exterior de un tren del metro, creado por un artista experto en grafitis, o en la acera donde un niño aburrido garabateó algo indecente. Esto implica, por supuesto, que también debería aplicarse a los mundos de realidad virtual que creamos; después de todo, ¿por qué un lugar que contiene humanos virtuales no contendría también artistas virtuales?

Los grafitis deberían estar en el centro del campo de batalla cultural de la guerra, la agitación y la injusticia socioeconómica si los mundos que creamos son un reflejo de los nuestros. Los grafitis se convierten en una herramienta útil para que los creadores de mundos representen estos desafíos en los mundos que crean. Por lo tanto, aunque sabemos que sin duda habrá grafitis en los videojuegos, ¿cómo pueden los creadores de mundos implementarlos de una manera racional que mejore la verosimilitud de esos mundos?

Es necesario comprender qué es el grafiti como forma de arte antes de poder comprender cómo emplearlo en el diseño del mundo. El arte en espacios públicos que se realiza sin el permiso o el respaldo de personas en puestos de autoridad a veces se conoce como grafiti.

Dado que a menudo se produce con el permiso (y a veces incluso con el apoyo financiero) de personas en puestos de autoridad, lo que la mayoría de la gente considera “arte callejero” no es ni puede ser grafiti. Es fundamental recordar esta distinción cuando se habla de grafiti: contrasta marcadamente con las cosas que los poderosos desean mantener alejadas, ya sea de ellos mismos o de los demás.

Además, el objetivo del grafiti suele ser siempre transmitir un mensaje a los espectadores. Al jugador le resultará más fácil sumergirse en el mundo que crean los artistas del grafiti si, como diseñadores, puede visualizar y comprender las razones por las que un artista podría haber abordado una pieza en el universo.

Hay grafitis en todas partes, incluso en los videojuegos

Entiende que no todos los que dibujan grafitis tienen bajos ingresos y no todos los que crean arte viven en su zona. Además, ten en cuenta que los grafitis siempre aparecerán en cualquier lugar donde haya gente y que la mayoría de las personas no son conscientes del grado de locura al que llegan algunos grafiteros para que se vea su trabajo.

Los grafitis suelen incluirse en los videojuegos como un elemento estético en las regiones que los jugadores visitan y examinan con regularidad, como la planta baja de los edificios. O, en el caso de Counter-Strike, los grafitis se colocan en los mapas más explotados. Y no solo eso: estas piezas de grafiti (grafitis de eSports) retratan a un puñado de jugadores que, por sus logros sobresalientes (preferiblemente durante los Majors, que se ganaron su popularidad con el tiempo gracias a los homenajes en el juego al mundo competitivo, las pegatinas, los paquetes de recuerdos y un fuerte deseo de apostar en línea en plataformas cuyas características se diseccionan en Bookmaker-Expert.com), recibieron algún famoso etiquetado en los mapas.

Los grafitis se alejan mucho de este patrón; basta con dar un paseo por cualquier ciudad para ver muchos ejemplos en vallas publicitarias, tejados, escaleras de incendios e incluso en los laterales de los edificios. Dado que los grafitis se ven con frecuencia en todas partes, no debería sorprender que los artistas que los realizan no limiten su obra a lugares por los que es probable que la gente camine.

Los artistas del grafiti valoran mucho el acceso a lugares de difícil acceso. Pintar una zona difícil de alcanzar demuestra tu valentía y talento a otros artistas, especialmente si está bien iluminada. Una obra en una zona de más difícil acceso durará más que una a nivel del suelo, ya que a los funcionarios les resultará más difícil pulir lugares de más difícil acceso o que cuesten más recursos. Los artistas del grafiti emplearán una variedad de tácticas para acceder a lugares secretos y poder producir sus obras en entornos novedosos e inesperados, como sistemas de poleas y escalada en roca, allanamiento, haciéndose pasar por funcionarios, nadando en piscinas de agua e incluso sobornando.

Tenemos buenas noticias si eres diseñador de niveles o artista y necesitas encontrar un lugar donde los grafitis “tengan sentido”: puede ser cualquier lugar. ¡Básicamente, no hay un límite superior! Tener esta idea en mente permite a los artistas usar grafitis para guiar a los jugadores y agregar formas intrigantes y diversas a la narrativa de nuestro entorno. Los grafitis nunca aparecen solo en áreas que son visibles para la mayoría de las personas.

Narrando un escenario histórico

El grafiti es una especie de arqueología virtual que documenta los espacios creados por los artistas. También puede utilizarse para ilustrar el patrimonio visual de un lugar, incluyendo cómo llegó la gente, sus ideas y sentimientos, qué les pasó cuando se fueron y qué ocurrió en la zona. Tratémoslo de esa manera.

Los artistas del grafiti rara vez crean en el vacío; en cambio, su trabajo suele verse afectado por el entorno. La elección de la ubicación se basa en la accesibilidad y la seguridad, y la distribución de la pieza está determinada por la facilidad con la que se pueda pintar la pared; si una pieza se deja en la pared durante un período prolongado, puede hacer que se desprendan otros componentes, lo que puede hacer que las autoridades tomen medidas y pulan esa pared en particular; o bien, se puede descuidar el área y la pieza puede quedar cubierta de maleza.

El grafiti tiene el poder de influir en la evolución general de un espacio a lo largo del tiempo; el resultado es un vals fluido de variables que son visibles en la obra terminada. Cuando el grafiti se incluye en nuestros entornos, quienes lo escribieron deben tener en cuenta la edad del espacio y cómo el espectador puede interpretar su pasado.

Los 5 mejores artistas de grafitis en los videojuegos

# 5 Trane

El primer artista de la lista es el testarudo personaje de Getting Up: Contents Under Pressure, de Marc Ecko. Este juego, que podría decirse que es el más realista en cuanto a grafitis, se centra en el adolescente grafitero Trane y su intento de derrocar al gobierno represivo de New Radius. Trane se rebela contra el corrupto alcalde Sung y su fuerza policial cada vez más brutal, el CCK, reuniendo un grupo y pintando con aerosol edificios cada vez más prestigiosos.

Las etiquetas de Trane, a diferencia de otros elementos de esta lista, son simplemente un medio para que se haga conocido entre otros equipos de grafitis y para defender la justicia, en lugar de poseer algún tipo de poder mágico. Trane ocupa un lugar más alto en esta lista de candidatos que algunos de los otros nominados debido a sus justificaciones razonables y su entorno relevante.

# 4 Pmidge “El Artista”

El juego que sigue en nuestra lista mejora el estado de ánimo de un título ya de por sí opulento. La fuerza creativa detrás de todos los grafitis del universo Hi-Fi Rush, que sirven como objetos de colección para el personaje principal Chai, es Pmidge. Es una versión de alta gama del robot de prácticas Smidge, creado por el director de Vandelay Technologies. Es esencialmente un refrigerador inteligente.

Pmidge es extremadamente vanidoso y está obsesionado con la belleza; no aceptará nada que no sea el mayor elogio por sus grafitis. Pmidge se mudará al escondite de Chai y pintará un autorretrato curioso en el suelo sin su consentimiento después de descubrir las 24 etiquetas del artista escondidas en todo el universo de Hi-Fi Rush, lo que demuestra que incluso los robots pueden ser artistas esnobs.

# 3 Ghost

Esta contribución captura perfectamente el espíritu de anonimato que se encuentra en el grafiti porque nunca aparece en la pantalla. El personaje principal de Sludge Life, un juego independiente, Ghost, solo puede hablar a través de sus grafitis. Ghost, que está haciendo grafitis, fumando cigarrillos y “consumiendo” psicodélicos, es un rebelde clásico en el sentido de que está luchando contra la megacorporación Glug en un astillero lleno de humo en los años 90 y necesita demostrar su valía a otros grafiteros.

A lo largo del juego, Ghost puede reunir 100 etiquetas. Para aumentar su notoriedad, incluso combina su estilo característico de etiquetado con varios estilos que se encuentran en la isla. Sludge Life es un juego único debido a su humor grunge y su estilo artístico psicodélico. Ghost se destaca entre los artistas del grafiti por su variedad, así como por su capacidad para capturar vibraciones únicas.

# 2 Delsin Rowe

El artista de grafitis Delsin Rowe, el personaje principal de Infamous Second Son, ocupa el primer lugar de esta lista. Delsin es un conducto que vive en Seattle y es miembro de la tribu Akomish. Tiene el poder de manipular elementos asimilados, como humo, neón, hormigón y vídeo. Con esta habilidad, Delsin debe proteger a su tribu contra el DUP, una organización gubernamental deshonesta.

Delsin utiliza un tipo de grafiti conocido como arte con plantillas, que los artistas callejeros utilizan con frecuencia para pintar rápidamente patrones intrincados. Esto se puede utilizar para fortalecer el karma bueno o negativo de Delsin, que determinará tu destino, y para debilitar el control del DUP sobre Seattle. Delsin ocupa un lugar destacado en la lista debido a su actividad contracultural y su condición de ejemplo clásico del poder del grafiti.

# 1 Beat

Beat de Jet Set Radio es posiblemente la ilustración más icónica de grafitis en los videojuegos. En este juego, debes evitar a la policía mientras pintas grafitis en las calles de Tokio. Beat es el líder del grupo de GG y un Rudie, que es una palabra del juego para “punks callejeros”. Aunque tienes la opción de jugar como otros Rudies, Beat es con el que comienzas y se lo considera la mascota de la serie.

Beat evita rutinariamente a la policía y a la deshonesta banda Rokkaku, que está liderada por Goji, el adversario de la serie. Este juego se destaca de los demás gracias a los paisajes urbanos nítidos y caricaturescos característicos de Jet Set Radio y al énfasis en crear etiquetas de diferentes dificultades. Beat demuestra su profunda comprensión de lo que se necesita para ser un artista que pinta grafitis con su historia atemporal sobre la resistencia a la injusticia.

Para terminar

Al analizar cómo se emplea el grafiti en los videojuegos, hay muchas sutilezas a tener en cuenta, tal vez estos consejos te ayuden a guiar tu estrategia.

El grafiti siempre existirá dondequiera que haya gente, y cuanto más puedan los artistas comprender y relacionarse con su producción (y sus artistas), más cerca estarán de crear entornos virtuales que sean tan realistas y atractivos como el mundo real.