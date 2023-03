El mensaje de Del Moro en Gran Hermano por la situación de Marcelo Corazza

“Es un programa único en el que la familia volvió al televisor y hoy me toca salir a hablar sobre un trabajador de este canal desde hace más de 20 años, Marcelo Corazza. La acusación que se le hace es espantosa, y a mí como ser humano y papá, me es un lugar al que me cuesta llegar y pido justicia absoluta", comenzó el conductor.

"En caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo una mirada piadosa en ese delito. Pero sí una persona que es acusada tiene derecho a defenderse. Tengo las mismas dudas que ustedes", expresó Del Moro.

“Queremos esperar que él pueda declarar mañana. No tengo nada más que decir. Él no es el Gran Primo del que hablan: Gran Primo es la voz de Gran Hermano cuando la voz original no está porque tiene que tomarse un descanso", continuó Santi.

"Marcelo Corazza no tiene nada que ver con la casa, sí con este estudio", explicó el conductor de Gran Hermano. "Pedimos Justicia. Con los chicos no, ni ayer, ni hoy ni nunca. Es un tema que me toca mucho, no personalmente, pero que sí me ocupa. No tenemos más para decir”, concluyó.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1637991960282578944 ¡Santiago del Moro habló de la situación de Marcelo Corazza y esto fue lo que dijo! pic.twitter.com/OtqmzDe1f5 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 21, 2023

El comunicado de Telefé

Marcelo Corazza, exparticipante y ganador de la primera edición de Gran Hermano, –y empleado de Telefé– ha sido detenido, fruto de una investigación judicial sobre corrupción de menores.

Telefé colaborará con la Justicia en tanto sea requerido, y ha suspendido preventivamente a Marcelo Corazza, tal como la ley lo regula, hasta que se clarifique esta situación.

Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos.

