Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

La víctima es una mujer que sufrió lesiones graves luego de ser golpeada por el condenado. Ya había sido condenada otra persona involucrada.

Un hombre de 36 años identificado como Damián Armando Luis Flores fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión como coautor de un robo cometido en una vivienda en Santa Fe. La víctima es una mujer quien sufrió lesiones graves a raíz de que fue golpeada por el condenado .

La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Urdiales, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Lucila Nuzzo investigó lo sucedido y representó al MPA en la audiencia. En tal sentido, mencionó que “a raíz de que Flores tenía antecedentes penales, fue declarado reincidente”.

Por otro lado, Nuzzo destacó que “en el marco del mismo legajo penal, ya había sido condenada como coautora una mujer identificada como Gisela Natalia Fessia, quien recibió una pena a cinco años de prisión”. A su vez, mencionó que “otra mujer a la que se investigó por encubrir el robo se sometió a una suspensión de juicio a prueba –conocida como probation–, y reparó económicamente a la víctima”.

“Realizamos diversas medidas investigativas hasta que logramos detener a los dos coautores”, valoró Nuzzo. “Entre otras diligencias, se hicieron numerosas entrevistas, seguimiento de información en las redes sociales y rueda de reconocimiento de personas”, enumeró la fiscal y agregó que “además, en la puerta de la heladera de la víctima, la policía detectó una huella dactilar que coincidió con la de Flores”.

Entradera

Nuzzo sostuvo que “la entradera fue el lunes 21 de julio del año pasado alrededor de las 19:00 en una casa ubicada en 1º de Mayo al 4.900”. Al respecto, indicó que “de acuerdo con un plan previo, Flores y Fessia se distribuyeron funciones para concretar su objetivo delictivo”.

“Los condenados ingresaron a la vivienda y, al encontrarse con una mujer que vive allí, la atacaron”, aseveró la fiscal. “Mientras Flores agredía con golpes de puño a la víctima, la maniataba y le cubría la boca, la coautora recorrió la vivienda en busca de objetos de valor”, remarcó.

“Como resultado, Flores y Fessia se apoderaron ilegítimamente de 150.000 pesos en efectivo, relojes pulsera, cadenas de plata y oro, dijes y dos perfumes”, precisó la funcionaria del MPA.

En cuanto a la víctima, Nuzzo expuso que “los condenados se fueron del lugar y la mujer atacada quedó tendida en el suelo, con las manos atadas y con numerosas heridas en distintas partes del cuerpo”.

Juicio abreviado

Flores reconoció su responsabilidad penal como coautor de robo agravado (por provocar lesiones graves). Junto con su abogados defensores, aceptó la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, el monto y el modo de ejecución de la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio abreviado.

Por su parte, la víctima fue informada, prestó su consentimiento y manifestó estar de acuerdo con lo resuelto.