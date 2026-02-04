Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

La víctima es una mujer que sufrió lesiones graves luego de ser golpeada por el condenado. Ya había sido condenada otra persona involucrada.

4 de febrero 2026 · 19:50hs
Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

José Busiemi

Un hombre de 36 años identificado como Damián Armando Luis Flores fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión como coautor de un robo cometido en una vivienda en Santa Fe. La víctima es una mujer quien sufrió lesiones graves a raíz de que fue golpeada por el condenado.

La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Urdiales, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Lucila Nuzzo investigó lo sucedido y representó al MPA en la audiencia. En tal sentido, mencionó que “a raíz de que Flores tenía antecedentes penales, fue declarado reincidente”.

Por otro lado, Nuzzo destacó que “en el marco del mismo legajo penal, ya había sido condenada como coautora una mujer identificada como Gisela Natalia Fessia, quien recibió una pena a cinco años de prisión”. A su vez, mencionó que “otra mujer a la que se investigó por encubrir el robo se sometió a una suspensión de juicio a prueba –conocida como probation–, y reparó económicamente a la víctima”.

“Realizamos diversas medidas investigativas hasta que logramos detener a los dos coautores”, valoró Nuzzo. “Entre otras diligencias, se hicieron numerosas entrevistas, seguimiento de información en las redes sociales y rueda de reconocimiento de personas”, enumeró la fiscal y agregó que “además, en la puerta de la heladera de la víctima, la policía detectó una huella dactilar que coincidió con la de Flores”.

Entradera

Nuzzo sostuvo que “la entradera fue el lunes 21 de julio del año pasado alrededor de las 19:00 en una casa ubicada en 1º de Mayo al 4.900”. Al respecto, indicó que “de acuerdo con un plan previo, Flores y Fessia se distribuyeron funciones para concretar su objetivo delictivo”.

“Los condenados ingresaron a la vivienda y, al encontrarse con una mujer que vive allí, la atacaron”, aseveró la fiscal. “Mientras Flores agredía con golpes de puño a la víctima, la maniataba y le cubría la boca, la coautora recorrió la vivienda en busca de objetos de valor”, remarcó.

“Como resultado, Flores y Fessia se apoderaron ilegítimamente de 150.000 pesos en efectivo, relojes pulsera, cadenas de plata y oro, dijes y dos perfumes”, precisó la funcionaria del MPA.

En cuanto a la víctima, Nuzzo expuso que “los condenados se fueron del lugar y la mujer atacada quedó tendida en el suelo, con las manos atadas y con numerosas heridas en distintas partes del cuerpo”.

Juicio abreviado

Flores reconoció su responsabilidad penal como coautor de robo agravado (por provocar lesiones graves). Junto con su abogados defensores, aceptó la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, el monto y el modo de ejecución de la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio abreviado.

Por su parte, la víctima fue informada, prestó su consentimiento y manifestó estar de acuerdo con lo resuelto.

prisión entradera robo condenado
Noticias relacionadas
condenaron a un penitenciario que abandono su arma al alcance de un paciente psiquiatrico que la uso para suicidarse

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

Ordenaron la prisión preventiva para el hermano del ladrón asesinado por el arbolito en barrio Alfonso

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

fiscal cecchini: hubo una promesa previa de ayuda tras el crimen de jeremias monzon

Fiscal Cecchini: "Hubo una promesa previa de ayuda tras el crimen de Jeremías Monzón"

Lo último

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: Los artículos claves no están

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: "Los artículos claves no están"

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Último Momento
Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: Los artículos claves no están

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: "Los artículos claves no están"

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

Manchester City superó a Newcastle y pasó a la final de la Carabao Cup

Manchester City superó a Newcastle y pasó a la final de la Carabao Cup

Ovación
Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño