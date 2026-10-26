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Cierran pasos clandestinos en las defensas entre Helvecia y Saladero Cabal ante una posible crecida del río San Javier

La Provincia trabaja en el cierre de pasos irregulares, el refuerzo de alcantarillas y la protección de sectores afectados por la erosión. La inversión total asciende a 980 millones de pesos.

26 de octubre 2026 · 08:23hs
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Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier
Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

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Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

El Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), trabaja en la correcciones sobre las defensas costeras ubicada al este de la Ruta Provincial N° 1, entre Helvecia y Saladero Cabal.

El objetivo es proteger a las localidades de los departamentos Garay y San Javier ante una eventual crecida del río San Javier, frente a la llegada del fenómeno de El Niño, y al mismo tiempo asegurar la transitabilidad del corredor vial costero.

Los trabajos forman parte de la estrategia de prevención que el Gobierno de Santa Fe despliega ante un posible escenario de emergencia hídrica. Durante el relevamiento que realizó Vialidad, la Provincia detectó “cortes” en la defensa, que configuran pasos irregulares, muchas veces realizados por los propietarios para acceder a sus terrenos. El organismo ya notificó a cada uno de los dueños y les informó que los pasos serán nivelados en esta instancia al nivel de la defensa ante el aumento de los niveles del río.

Para los “cortes” de mayor tamaño, el trabajo se hace con maquinaria pesada. “Estamos cerrando los pasos más grandes con camiones de tierra y maquinaria. Acomodamos el talud, llevamos la defensa a la rasante original y dejamos una pendiente para que los vecinos puedan salir de sus propiedades”, explicó Pablo Seghezzo, administrador general de la DPV.

En los pasos más chicos, la estrategia es otra. “Les vamos a proveer a los vecinos bolsones de arena para que los coloquen ante la crecida”, detalló Seghezzo. Además, las tareas que desarrolla el Gobierno provincial incluyen el mantenimiento y refuerzo de unas 40 alcantarillas en la zona.

LEER MÁS: Ejecutan la etapa final del Terraplén Garello para proteger el sistema hídrico metropolitano

Vuelta del Dorado: piedra y escombros contra la erosión

Otro punto crítico es la Vuelta del Dorado, en Cayastá. Allí, el río San Javier erosionó una parte del sector de la Ruta 1. Para recuperarlo, Vialidad prepara una intervención con piedra y escombros.

“Estamos interviniendo de manera inmediata a partir de la necesidad de proteger el sector contra la erosión. Si el tiempo acompaña, los pasos más grandes estarán cerrados para la segunda semana de noviembre”, expresó el subadministrador de Vialidad zona norte, Sergio Cardozo.

Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

El funcionario destacó además la coordinación con los gobiernos locales: “Estamos trabajando ordenados y a buen ritmo con las localidades de la Costa. Nos reunimos con autoridades locales para ultimar detalles y verificar el avance de los trabajos”.

Los trabajos se ejecutan a través de las zonas de Vialidad X La Capital y IV San Javier. Además, la Provincia firmó convenios con las localidades de Colonia Mascías, Helvecia y Cayastá. La inversión provincial para todos estos trabajos, entre compras y convenios, asciende a 980 millones de pesos.

Una ruta que la Provincia decidió recuperar

La defensa acompaña el plan de reconstrucción integral de la Ruta 1. En este sentido, Seghezzo definió a esta traza como “el corredor vertebral de los departamentos Garay y San Javier” y aseguró que “cada peso que ponemos hoy en mantenimiento de rutas evita una repavimentación mucho más costosa mañana”.

La primera etapa se encuentra en ejecución e incluye la reconstrucción y el ensanche de 37 kilómetros, entre Alejandra y el arroyo El Gusano, con una inversión provincial superior a los 30 mil millones de pesos.

El segundo tramo, que repavimentará y ensanchará otros 37 kilómetros entre Saladero Cabal y San Javier, cuenta con una inversión provincial superior a los 55.000 millones de pesos y tiene previsto su inicio en noviembre.

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