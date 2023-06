Fer Lagger Ska Jazz junto a Hugo Lobo en un show imperdible en Santa Fe

Un Soda Stereo en Santa Fe: llega Shoot The Radio, el proyecto electrónico de Zeta Bosio

Más Info sobre Fer Lagger Ska Jazz

Fer Lagger Ska Jazz nació a comienzos del 2020 como una idea de Small Band trabajando la fusión de dos géneros: el jazz y el ska, convirtiéndose en un proyecto para todo público, divertido, alegre y bailable.

A lo largo de estos 3 años, recorrieron importantes escenarios y participaron de importantes festivales en la región. Fueron parte del 1º Festival Internacional de Saxofón Saxofónico, en el Centro Cultural 12 de Septiembre de la ciudad de Santo Tomé, tocaron junto a la sección de vientos de La Renga “Las cucarachas de bronce” en la Ciudad de Santa Fe, estuvieron en el Festival de Jazz de San Jerónimo Norte y en el Festival de la Cámara de Cerveceros Artesanales Santafesinos,

En noviembre de 2022 realizaron una exitosa gira por Costa Rica, visitando las ciudades de San José, Heredia, Puerto Viejo – Limón y Guanacaste. Fueron declarados Embajadores Culturales por la Embajada Argentina en Costa Rica, Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, y por la Municipalidad de Santo Tomé, Santa Fe.

En marzo de 2023 dieron cierre a un masivo Festival de dos días, organizado por la Cervecería Palo y Hueso, en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, donde hicieron bailar a las 3000 personas presentes y en Mayo fueron parte de la enorme grilla de artistas locales y nacionales de Santa Fe Capital de la Música, festival organizado por la Secretaría de Educación y Cultura de la Ciudad de Santa Fe.

En Abril fueron parte del Festival 420Fest en Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba, donde llevaron su música y mucha diversión.

Actualmente se encuentran editando el primer disco de la banda, grabado íntegramente en Rosario en Godzila Studios junto al gran Billie Gomez y Juaco Dln, en el mes de abril.

Los encuentros con Hugo Lobo, uno de los importantes referentes de Fer Lagger Ska Jazz, siempre han sido momentos únicos, como lo fue el del año pasado en el mismo lugar que esta vez los vuelve a juntar.

Más Info sobre Hugo Lobo

Originario del barrio de Villa Pueyrredón y con la autogestión como bandera, Hugo Lobo reivindica al género ska, instalándolo en los oídos de millones de personas a nivel nacional e internacional.

Trompetista, compositor, arreglador y productor, este militante de la música supo articular y liderar una Big Band guiada por vientos bautizada Dancing Mood, con la que desde el año 2000 logra fusionar el reggae y el ska jamaiquino con el jazz de los años ´40 y ´50.

Con 27 años de trayectoria, 17 discos propios, más de un centenar de participaciones como sesionista en diversos proyectos e innumerables presentaciones en su haber, Hugo Lobo se encaminó también como solista con una banda estable en Buenos Aires, paralela a Dancing Mood.

Con sus discos Street Feeling (2014), Stay Rude (2016), Ska Is The Way (EP-2017), Neighborhood Rules (2018), En Vivo en Finisterre (2019) y Hugo Lobo & Friends (2019), el trompetista recorre todo el país sacando brillo a su notable capacidad para establecer conexiones, buscar talentos y armar bandas de ocasión exclusivamente con lxs músicxs locales. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desterrando la idea de una "centralización musical" en Buenos Aires.

Su obstinación y pasión por difundir el género lo llevó a transitar países como México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Chile, Perú e Inglaterra. En este último, su calidad musical lo posicionó en el escenario del Ska London Festival, el festival más importante del ska a nivel mundial.

En simultáneo con su productivo presente, una nueva frontera lo lleva a nuclear el Ska Unity Argentina, un festival en el que congrega a las más de cuarenta backing bands con las que compartió escenario alrededor del país, donde el objetivo principal es fomentar la calidad y cantidad de músicxs en toda la región. . Participaron de sus ediciones artistas de la talla de Roddy Radiation (The Especials) e íconos como Ken Boothe y Bad Manners.

Entre lxs artistas de gran envergadura con lxs que tocó y grabó se encuentran: Rico Rodríguez, The Skatalites, Winston Francis, Pauline Black, Jerry Dammers, Lynval Golding, Roddy Radiation, Ken Boothe, Horace Andy, Dennis Bovell, Doreen Shaffer, Hepcat, Gaz Mayall, Georgia Ellis, Carroll Thompson, Janet Kay, Sandra Cross, Los Fabulosos Cadillacs, Todos Tus Muertos, Mimi Maura, entre otros.

Con un arraigado compromiso por la música y el bienestar social, Hugo Lobo también se encuentra al frente de una orquesta infanto-juvenil llamada "Vamos Los Pibes", donde se presenta como alternativa para el desarrollo cultural e intelectual de niñxs en situación de vulnerabilidad.

Como todo proyecto ideado por el músico, esta orquesta también alza la bandera del trabajo independiente y autogestivo, al igual que en su trayectoria con Dancing Mood y como solista.

Porque para Hugo Lobo no todo es una mera cuestión musical, sino también ideológica.