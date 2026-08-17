Servicios financieros, al frente de los reclamos de consumidores en la provincia de Santa Fe

Entre enero y julio ingresaron 7.465 denuncias. Los servicios financieros encabezaron el ranking y julio fue el mes con más reclamos

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe recibió 7.465 denuncias vinculadas a relaciones de consumo entre enero y julio de 2026, de acuerdo con el balance difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El organismo también informó que 595 expedientes finalizaron con acuerdos entre las partes , como parte de las herramientas de resolución de conflictos implementadas por la Provincia.

El número de reclamos registrados durante los primeros siete meses del año representa el 76,9% del total de denuncias recibidas durante todo 2025 , lo que refleja un incremento en la utilización del sistema provincial de protección y en el acceso de los ciudadanos a los mecanismos de defensa de sus derechos.

Además, julio fue el mes con mayor cantidad de denuncias en lo que va de 2026, al concentrar el 13,4% del total de presentaciones realizadas durante el período.

Defensa del Consumidor gentileza

Servicios financieros, el rubro con más reclamos

Dentro de las denuncias ingresadas, los servicios financieros fueron el sector que concentró la mayor cantidad de reclamos, con 1.841 presentaciones.

Entre los principales motivos denunciados aparecen el incumplimiento total en la prestación de servicios, que representó el 33,49% de los casos. Le siguieron las cláusulas abusivas, el incumplimiento de ofertas y la falta de baja de servicios, con el 19,97%.

En tanto, el cumplimiento parcial de la prestación representó el 17,2% de los reclamos, mientras que las estafas alcanzaron el 15,67%.

Después de los servicios financieros, el rubro de servicios de comunicaciones aparece entre los sectores con mayor cantidad de presentaciones ante Defensa del Consumidor.

Más de 1.100 fiscalizaciones en 28 localidades

Además de la atención de denuncias, la Provincia reforzó durante 2026 las tareas de fiscalización y control. Entre abril y julio se realizaron 1.165 fiscalizaciones e inspecciones en 28 localidades de Santa Fe, con intervenciones centradas principalmente en tres áreas: seguridad alimentaria, transparencia en los precios y control de instrumentos de medición.

Los operativos también se articularon con el programa Santa Fe Acá, que busca acercar servicios y políticas públicas a distintos puntos del territorio provincial.

Como resultado de los controles se iniciaron actuaciones administrativas y expedientes destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de los consumidores.

A su vez, la Dirección Provincial continúa con las fiscalizaciones contempladas en la Ley Provincial N° 13.712 y avanza con la rubricación de los libros de quejas de las entidades financieras que funcionan en la provincia.

La Provincia busca modernizar el sistema de reclamos

Durante los primeros siete meses del año también se impulsaron distintas medidas destinadas a fortalecer y modernizar las herramientas de protección al consumidor.

Entre ellas se encuentra la organización del primer Consejo Federal de Comercio Interior y del Consejo Federal del Consumo, además de un convenio de capacitación con la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (Apreco).

Otro de los ejes es el desarrollo del Sistema de Protección de la Persona Consumidora de la Provincia de Santa Fe, una iniciativa que apunta a modernizar los procedimientos administrativos y agilizar la gestión de los reclamos.

La Provincia trabaja además en la interoperabilidad con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de municipios y comunas, con el objetivo de unificar criterios y mejorar las respuestas en todo el territorio santafesino.

Puccini: "Cada denuncia recibida es una respuesta concreta del Estado"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el proceso de fortalecimiento de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.

“Tomamos la decisión, con mayor fuerza post Reforma Constitucional con el gobernador Maximiliano Pullaro, de jerarquizar la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y ponerla al servicio de la gente”, señaló.

En ese sentido, remarcó: “Cada denuncia recibida y cada acuerdo alcanzado es una respuesta concreta del Estado provincial a los santafesinos para cuidar sus derechos”.

Por su parte, la directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia “procedimientos más ágiles, criterios comunes y herramientas que nos permitan ofrecer respuestas eficientes”.

“La cercanía y la protección de los derechos de los consumidores es una política de Estado en toda la provincia”, afirmó.

Los principales números de Defensa del Consumidor en Santa Fe

7.465: denuncias recibidas entre enero y julio de 2026.

595: expedientes finalizados con acuerdos entre las partes.

1.841: reclamos correspondientes a servicios financieros.

76,9%: proporción que representan las denuncias acumuladas hasta julio respecto del total registrado durante todo 2025.

1.165: fiscalizaciones e inspecciones realizadas entre abril y julio.

28: localidades alcanzadas por los operativos de control.

13,4%: porcentaje de las denuncias de 2026 que se concentraron en julio.

• LEER MÁS: Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras