La actriz Sofía Loren hoy cumple 90 años: una mujer mítica

Sofía Loren, un ícono del cine gracias a su madre

Romilda Villani, la madre de Sopía Loren, vio en su hija el pasaporte de ida con destino a la ciudad del cine, Los Ángeles. Para ello, llevó a cabo una crianza que llevaría a la pequeña Sopía directa a un Hollywood de los años 50 sumido en una jerarquía controlada por hombres donde el papel de la mujer era de mero recurso amoroso y sensual para el protagonista en cuestión.

Fue obligada a llevar tacones en casa para que se fuese acostumbrando a un calzado que sería prácticamente obligatorio para la mujer en esa industria del cine. Obsesionada con aprovechar el físico de su hija, Romilda le hacía trajes con las cortinas de su propia casa para los diferentes concursos de belleza a los que Sopía se presentaba.

Con 17 años, consiguió adentrarse en el mundo de las películas como extra haciendo de esclava en el clásico "Quo Vadis?", estrenada en 1951. Loren confesó en numerosas entrevistas que su relación con su madre era muy estrecha, siendo la persona que más se esforzó en catapultarla al estrellato.

Anécdotas detrás de las cámaras

Más allá de su belleza y destreza para la interpretación, Loren ha confirmado que es una persona común que lidia con sus inseguridades a flor de piel. En su libro autobiográfico llamado "Ayer, hoy y mañana: Mis memorias", publicado en 2014 cuando cumplió 80 años, Loren confesaba lo nerviosa que estaba la noche del 9 de abril de 1962, es decir, el día de la ceremonia de los Premios Óscar donde estaba nominada a mejor actriz protagonista por "Dos mujeres".

La actriz no acudió a la gala en Los Ángeles y decidió quedarse en su casa de Roma esperando a los resultados. Ante la dificultad de controlar sus nervios, Loren encontró refugio en su cocina: "Me vino una iluminación. La salsa de tomate, justo, la salsa de tomate. ¡Qué boba no haberlo pensado antes! En la cocina me sentía segura, podría distraerme de esa ansia que no conseguía aplacar. Me puse a picar cebolla, entre otras cosas, para ocultar las lágrimas que me caían, e inmediatamente me sentí mejor". Esa noche acabó con una victoria y un Óscar en su palmarés. Años más tarde, reconoció la tensión del momento: "Si hubiera perdido me habría desmayado. Y si hubiera ganado me habría desmayado igualmente", confesó en alguna ocasión.

Más de 50 premios

En su trayectoria profesional acumula más de 50 premios. El Óscar que ganó a mejor actriz protagonista con 28 años de la mano de Vittorio De Sica en "Dos mujeres" es considerado como el máximo reconocimiento para la mayoría de personas. No obstante, obtuvo otro Óscar en honor a su trayectoria en 1991. En su país natal, Italia, también reconocieron su trabajo durante todos esos años a través del León de Oro del Festival de Cine de Venecia obtenido en 1998.

En su trayectoria profesional también acumula un Bafta a la mejor actriz extranjera (1962); una Copa Volpi a la mejor actriz (1958), diversos premios David de Donatello, que otorga el cine italiano, y varias nominaciones a los Globos de Oro. En 2010 obtuvo el premio Paremium Imperiale de la Asociación de Arte de Japón para teatro y cine.