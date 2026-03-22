Entrega controlada en Santa Fe: aprehendieron a tres personas por tentativa de extorsión tras el robo de una moto

La investigación se inició con la denuncia del damnificado. Le exigían dinero para devolverle el vehículo. El procedimiento permitió detener a dos jóvenes y a una mujer

En las últimas horas del sábado, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevaron adelante un procedimiento de entrega controlada que culminó con la aprehensión de tres personas como presuntas autoras de los delitos de tentativa de extorsión y encubrimiento de robo .

La investigación se activó a partir de la denuncia realizada por un hombre al que le habían robado su motocicleta marca Bajaj de 250 centímetros cúbicos , sustraída el 21 de marzo en la ciudad de Santa Fe . A partir de ese hecho, se desplegó un trabajo conjunto policial y judicial que permitió avanzar hacia el esclarecimiento.

Denuncia y avance de la pesquisa

Los investigadores comenzaron a trabajar sobre el lugar del robo, cuya ubicación se mantiene en reserva, y analizaron la maniobra delictiva. Sin embargo, el dato clave surgió cuando la víctima se contactó nuevamente con la Policía y advirtió que había recibido un llamado telefónico en el que le exigían dinero en efectivo a cambio de devolverle el rodado, modalidad conocida como “pago de rescate”.

Entrega controlada

Con intervención del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Omar de Pedro, se autorizó la realización de una entrega controlada. Para ello, los investigadores fotocopiaron, fotografiaron y filmaron los billetes que serían utilizados en el operativo.

Posteriormente, los intermediarios volvieron a comunicarse con la víctima y acordaron un punto de encuentro en calle Alberdi al 7200, en el barrio Guadalupe Oeste.

Aprehendidos en el lugar

Al momento en que la víctima se presentó en el sitio pactado y llegaron los sospechosos, irrumpieron los efectivos de la PDI, quienes concretaron la aprehensión de dos jóvenes: uno de 22 años, identificado como F. L. C., y un adolescente de 17 años. A ambos les secuestraron teléfonos celulares.

En el marco del mismo operativo, también fue aprehendida una mujer, presuntamente vinculada a la maniobra, a quien se le incautó su dispositivo móvil.

Situación judicial

Las actuaciones fueron informadas a la jefatura de la PDI Región I y al fiscal Omar de Pedro, quien dispuso que el joven de 22 años continúe privado de su libertad y sea identificado como presunto autor de tentativa de extorsión.

En tanto, la situación del menor de edad será definida por la Justicia de Menores, mientras que respecto de la mujer aprehendida se evaluaba su posible responsabilidad en el delito de encubrimiento de robo.